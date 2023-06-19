Справа Червінського: суд задовольнив клопотання про допит Головнокомандувача ЗСУ Залужного

Джерело: “Суспільне”
19 червня у Шевченківському суді міста Києва відбувається чергове засідання у справі Романа Червінського. Розглядається клопотання прокуратури про продовження тримання Червінського під вартою. За рішенням суду, засідання проходить у закритому режимі.
“Зараз ми намагаємось додзвонитись до штабу. Щоб Залужний прибув на засідання суду і дав показання. Ми з ним до цього розмовляли й він обіцяв дати правдиві покази у цій справі”, — зазначив Василюк.
Відповідно до даних слідства, Червінський був одним із групи осіб, котрі намагалися заволодіти літаком РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.
Одначе, це дало змогу російським військовим отримали інформацію про розміщення на аеродромі “Канатове” особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Згодом армія РФ обстріляла летовище.
Довідка. 21 квітня СБУ повідомила Червінському про підозру за статтею ККУ “Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень”. Його дії, за версією слідства, призвели до ракетного удару російськими армійцями по аеродрому “Канатове” у Кіровоградській області влітку 2022 року.
24 квітня на Тернопільщині Служба безпеки України затримала Червінського.
25 квітня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави колишньому виконувачу обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Роману Червінському. За даними слідства, його дії призвели до жертв та знищення техніки після обстрілу аеродрому “Канатове” Кіровоградської області.
- Минулого року українські військовослужбовці намагались завербувати російського пілота, вмовивши його перегнати в Україну військовий літак РФ. Дії колишнього розвідника Романа Червінського, представників СБУ та Повітряних сил призвели до ракетного обстрілу аеродрому “Канатове” 23 липня 2022 року. Служба безпеки України відкрила щодо них справи.
- Колишній виконувач обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперацій Роман Червінський, якого суд заарештував на два місяці без права внесення застави у справі про обстріл аеродрому “Канатове”, розповів про готовність України до початку повномасштабної війни та обставини окупації півдня України росіянами.
- Володимир Ар’єв заявив, що звинувачення ексрозвідника, полковника Романа Червінського у “здачі” координат аеродрома “Канатове”, внаслідок чого загинув командир військової частини та знищено два винищувачі Повітряних сил ЗСУ, є “повною маячнею”, оскільки винного в цьому злочинця вже засудили раніше.