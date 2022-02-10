Верховний Суд закрив справу "про один патрон" за статтею 263 Кримінального кодексу колишнього очільника одеського осередку "Правого сектора", активіста Сергія Стерненка.

Про це активіст повідомив у Facebook.

“Крок за кроком знищуємо сфабриковане обвинувачення. Від сьогодні я більше не маю судимості, бо обвинувачення за ст. 263 ККУ (патрон) з мене таки знято! Раніше апеляційний суд зняв і обвинувачення за ст. 187 (розбій). Залишилась нещасна 146-та”, – написав активіст.

Кримінальне провадження за частиною 1 статтею 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) закрили за малозначністю правопорушення.

На початку судового засідання Верховний Суд відмовив у трансляції на порталі “Судова влада”, аргументуючи відмову великої кількістю складних справ. Пояснення відмови у трансляції відкритого судового процесу не задовольнило захист Стерненка, тож адвокати заявили відвід. Пізніше, суддя Кравченко, котрий раніше аргументував відмову у трансляції, сам ініціював її проведення.

Активіст зауважив, що оскаржувати обвинувачення за статтею 146 ККУ він має намір вже у Європейському суді з прав людини.

Він окремо подякував усім, хто “не мовчав, протестував та вимагав” та наголосив на “титанічній” роботі своїх адвокатів.

“З такими Людьми можна буквально перевернути гори! І ми їх ще перевернемо не раз”, – резюмував Сергій Стерненко.

Довідка. Сергій Стерненко подав касаційну скаргу до Верховного Суду на вирок Одеського апеляційного суду, яким йому присудили три роки позбавлення волі із заміною на один рік умовно за зберігання одного набою. Раніше суд виправдав активіста за статтею 187 ККУ (розбій). За статтею 146 ККУ (про викрадення людини із завданням фізичних страждань) Стерненка визнали винним, проте строк притягнення до відповідальності сплив.