23 лютого Приморський районний суд Одеси

визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка

у справі за обвинуваченням у викраденні людини (колишнього члена проросійської партії “Родіна” Сергія Щербича). Детальніше про цю справу — за

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. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. Аналогічний вирок отримав інший фігурант справи — Руслан Демчук.