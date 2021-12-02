Про це він повідомив у своєму профілі в Facebook.
Стерненко оскаржував ухвалу першої інстанції – Шевченківського суду Києва.
Після рішення апеляційної інстанції СБУ, зі слів Стерненка, зобов‘язана на своєму сайті викласти інформацію, що їхня версія подій – припущення, а не доведений факт.
“Ми подали на СБУ до суду. Позов про захист честі та гідності. Програли першу інстанцію. Суддя Шевченківського суду Савицький в ухвалі написав ахінею, що нібито мої права порушено не було, бо це було “оціночне судження автора статті на сайті СБУ”. І виграли сьогодні. Тепер СБУ зобов‘язана на своєму сайті викласти інформацію, що їхня брехня “ЯК НАСПРАВДІ” це було припущення, а не доведений факт. ”, – написав Стерненко.
Також активіст розповів про причини позову до СБУ.
“Ще до моменту, як мені повідомили про підозру у справі про мою необхідну оборону за “напад” на мого нападника, СБУ під тиском тоді ще міністра ВС Авакова (міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – ред.) та генпрокурорки Венедіктової видала брехливу заяву з інфографікою “ЯК НАСПРАВДІ”. Це було не просто брехнею, а грубим порушенням принципу презумпції невинуватості”, – повідомив він.
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