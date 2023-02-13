12 лютого США збили ще один повітряний об'єкт над озером Гурон. Американський винищувач F-16 підняли в небо за вказівкою президента Джо Байдена.

Про це повідомило CNN.

За словами прессекретаря Пентагону, бригадного генерала Пета Райдера, об’єкт не було розцінено як військову загрозу, але його визначили як загрозу через потенційні можливості спостереження. Збитий об’єкт відновлюватимуть, аби дізнататися про нього більше.

Помічниця міністра оборони з питань внутрішньої оборони Мелісса Далтон додала, що після збиття китайської кулі-шпигуна у США стали ретельніше досліджувати повітряний простір на тих висотах, що може принаймні частково пояснити збільшення кількості виявленних об’єктів. Деякі з них можуть використовувати компанії, країни й дослідницькі організації для “цілей, які не є ганебними, включаючи законні дослідження”.

Проте подібні об’єкти можуть становити небезпеку для цивільної авіації.

За словами високопоставленного чиновника адміністрації, об’єкт летів на висоті 20 000 футів над Верхнім півостровом Мічигану. Він був схожий на “восьмикутник” зі звисаючими мотузками та без помітного корисного навантаження.

“На даний момент ми продовжуємо оцінювати кожну загрозу або потенційну загрозу, як невідому, яка наближається до Північної Америки, намагаючись її ідентифікувати”, – сказав ВанХерк, керівник Командування аерокосмічної оборони США та Північного командування, передало Reuters.

За його словами, військові не змогли відразу визначити засоби, за допомогою яких будь-який із трьох останніх об’єктів утримувався на повітрі, або звідки вони взялися. У Пентагоні зазначили, що доказів, що “неопізнані повітряні явища” вказують на відвідування Землі розумними інопланетянами, немає.