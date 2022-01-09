Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі у Twitter.
Кірбі прокоментував інформацію американського телеканалу NBC News про те, що Вашингтон обговорить з Москвою скорочення військ та навчань у Східній Європі.
“В NBC News повідомили про варіанти, котрі США розглядають перед переговорами з Російською Федерацією. Заявляю, що ми не розглядаємо зменшення чисельності своїх військ у Європі. Також не розглядається зміна чисельності військ у країнах Балтії та у Польщі”, — зазначив Джон Кірбі.
- Нагадаємо, в NBC News повідомили, що під час майбутніх переговорів з Росією представники США можуть обговорити скорочення чисельності американських військ у країнах Прибалтики та Польщі.
- Раніше шведсько-американський економіст, дипломат, провідний міжнародний експерт з питань національних економік колишнього СРСР наголошує, що Володимир Зеленський “нападає” на Ріната Ахметова і Петра Порошенка. Тим часом Росія може напасти на Україну. Він зазначив, що Путін створив найбільший ризик військового нападу на Україну з 2014 року.
- Також Адміністрація Байдена оприлюднила нове рішуче попередження Росії щодо покарань, які їй можуть загрожувати, якщо вона продовжить погрози вторгнення в Україну.
- При цьому, Велика Британія попередила Кремль про роботу над санкціями, спрямованими проти фінансового сектора Російської Федерації, якщо вона вдереться в Україну.
- Наступного тижня вперше у 2022 році відбудеться засідання Ради очільників оборонних відомств країн НАТО у форматі онлайн зустрічі. На конференцію також запросили представників України та Грузії.
- Відомо, що глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.