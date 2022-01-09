Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі у Twitter.

Кірбі прокоментував інформацію американського телеканалу NBC News про те, що Вашингтон обговорить з Москвою скорочення військ та навчань у Східній Європі.

“В NBC News повідомили про варіанти, котрі США розглядають перед переговорами з Російською Федерацією. Заявляю, що ми не розглядаємо зменшення чисельності своїх військ у Європі. Також не розглядається зміна чисельності військ у країнах Балтії та у Польщі”, — зазначив Джон Кірбі.