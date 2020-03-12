США обмежують авіасполучення з країнами Євросоюзу на 30 днів

10:21 Крижані щити Гренландії та Антарктиди почали танути у 6 разів швидше
10:11 Нацбанк за день продав на міжбанку $350 млн для підтримки гривні
09:38 У Європі відреагували на заборону США авіарейсів з шенгенської зони
09:35 У Калахарі вчені виявили соціальну мережу віком 30 тисяч років
09:32 В Італії посилили карантинні заходи: закриваються ресторани і більшість магазинів
08:30 Актор Том Хенкс заразився коронавірусом
07:55 У члена Бундестагу діагностували зараження коронавірусом
01:41 Через глобальне потепління в Атлантичному океані можуть зникнути равлики
01:09 Уряд розділив Мінветеранів та МінТОТ
00:28 ДБР провело слідчий експеримент у справі щодо розстрілів на Інститутській
00:19 Картину Ван Гога продали за 15 млн євро

11 березня

23:59 Наомі Кемпбелл показала, як подорожує в розпал епідемії коронавіруса
23:38 У храмах Києва скасували масові богослужіння
23:00 Apple закрила всі магазини в Італії через коронавірус
22:58 Україні залишається виконати дві вимоги МВФ, – Шмигаль
22:47 Карантин та перевантажені лікарні: як живе Італія в умовах спалаху COVID-19
22:28 Оззі Осборн випустив кліп на пісню, записану з Елтоном Джоном
22:22 Відомий музичний фестиваль Coachella перенесли на осінь через коронавірус
Ексклюзив
22:09 «Лєна і Тамара» з Вінниці могли зіпсувати фреску в Ватикані ще 15 років тому
21:39 У Кабміні очікують, що поширення коронавірусу до літа піде на спад
21:24 У штаті Нью-Йорк створять «зону стримування» COVID-19
20:56 Іран передасть Україні «чорні скриньки» збитого літака
20:44 Карантин через коронавірус: як працює київське метро
20:08 Емілі Ратаковскі з'явилася на телешоу в наряді від українського дизайнера
19:42 Очільник Міноборони: Адаптація ЗСУ до стандартів НАТО – найближчим часом недосяжна мета
19:21 Понад 1700 хворих: Франція готується до третьої стадії епідемії коронавірусу
19:20 Путін заявив, що США хочуть забезпечити Україну коштом Росії
19:00 Україна входить у світову економічну кризу міцнішою, ніж у 2008 році, — Шмигаль

США обмежують авіасполучення з країнами Євросоюзу на 30 днів

Президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати всі подорожі з території Європи терміном на 30 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Четвер, 12 березня 2020, 07:26

Про це він заявив у зверненні до нації.

Попередньо, обмеження не торкнеться авіасполучення з Великобританією.

Буде заборонено перельоти з 26 країн ЄС, які входять в шенгенську зону.

“Ми припинимо всі поїздки з Європи до Сполучених Штатів на найближчі 30 днів. Нові правила почнуть діяти  в п’ятницю опівночі. Ці обмеження будуть коригуватися відповідно до умов на місцях”, – пояснив він.

Також він зазначив, що виключення будуть застосовуватися щодо американських громадян, яким необхідно повернутися. Перед польотом вони зобов’язані будуть пройти медичну перевірку.

Заборона торкнеться цих країн: Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція і Швейцарія.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.

Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.

В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Уряд України створив веб-портал з усією актуальною інформацією про коронавірус COVID-19.

  • В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
  • Так, в Україні прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.
Теги: Дональд Трамп, коронавірус, США

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!