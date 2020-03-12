США обмежують авіасполучення з країнами Євросоюзу на 30 днів

Про це він заявив у зверненні до нації.
Попередньо, обмеження не торкнеться авіасполучення з Великобританією.
Буде заборонено перельоти з 26 країн ЄС, які входять в шенгенську зону.
“Ми припинимо всі поїздки з Європи до Сполучених Штатів на найближчі 30 днів. Нові правила почнуть діяти в п’ятницю опівночі. Ці обмеження будуть коригуватися відповідно до умов на місцях”, – пояснив він.
Також він зазначив, що виключення будуть застосовуватися щодо американських громадян, яким необхідно повернутися. Перед польотом вони зобов’язані будуть пройти медичну перевірку.
Заборона торкнеться цих країн: Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція і Швейцарія.
11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.
Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
Уряд України створив веб-портал з усією актуальною інформацією про коронавірус COVID-19.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Так, в Україні прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.