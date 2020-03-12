США обмежують авіасполучення з країнами Євросоюзу на 30 днів

Президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати всі подорожі з території Європи терміном на 30 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це він заявив у зверненні до нації.

Попередньо, обмеження не торкнеться авіасполучення з Великобританією.

Буде заборонено перельоти з 26 країн ЄС, які входять в шенгенську зону.

“Ми припинимо всі поїздки з Європи до Сполучених Штатів на найближчі 30 днів. Нові правила почнуть діяти в п’ятницю опівночі. Ці обмеження будуть коригуватися відповідно до умов на місцях”, – пояснив він.

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Також він зазначив, що виключення будуть застосовуватися щодо американських громадян, яким необхідно повернутися. Перед польотом вони зобов’язані будуть пройти медичну перевірку.

Заборона торкнеться цих країн: Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція і Швейцарія.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.