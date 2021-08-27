Україна отримає від США 60 мільйонів доларів, які спрямують на оборону. Гроші виділять з рахунків Пентагону.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

27 серпня президент США Джо Байден підписав меморандум, який передбачає виділення Україні 60 мільйонів доларів на оборону.

“Владою, даною мені Конституцією США, я доручаю державному секретарю спрямувати 60 мільйонів доларів США на оборону та послуги Міністерства оборони, а також на воєнну освіту та підготовку для надання допомоги Україні”, – сказано в меморандумі.

Тепер меморандум мають опублікувати у Федеральному реєстрі.