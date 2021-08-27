Про це повідомили на сайті Білого дому.
27 серпня президент США Джо Байден підписав меморандум, який передбачає виділення Україні 60 мільйонів доларів на оборону.
“Владою, даною мені Конституцією США, я доручаю державному секретарю спрямувати 60 мільйонів доларів США на оборону та послуги Міністерства оборони, а також на воєнну освіту та підготовку для надання допомоги Україні”, – сказано в меморандумі.
Тепер меморандум мають опублікувати у Федеральному реєстрі.
- На початку березня Департамент оборони Сполучених Штатів Америки анонсував нову програму допомоги Україні у сфері безпеки в розмірі 125 млн доларів.
- Водночас у квітні президент України Володимир Зеленський поскаржився на недостатній рівень допомоги США у протидії військовій агресії на Донбасі.
- 20 квітня стало відомо, що Сполучені Штати Америки надають Україні додаткове фінансування на розвиток у розмірі 155 млн доларів.
- У квітні комітет із закордонних справ Сенату США одностайно підтримав двопартійний законопроєкт “Про партнерство з Україною у сфері безпеки” (Ukraine Security Partnership Act), який передбачає збільшення військової допомоги Україні.
- 16 травня Україна передала США список найбільш екстрених потреб Збройних сил та заявила, що розраховує на отримання допомоги.