Сполучені Штати Америки побоюються, що деякі європейські союзники чинитимуть тиск на Україну, аби наша держава украла мирний договір з Росією.

Про це повідомляє CNN.

У США припускають, що Росія прикриє свій відступ бомбардуваннями Києва, а також, що Росія може знову повернути назад, якщо дозволять бойові умови.

Відвід військ від Чернігова та Києва відбувся у вівторок, перед черговими перемовинами між російською та українською делегаціями у Стамбулі.

У США вважають це довгостроковим кроком, оскільки наразі Росія нездатна просунутися на Півночі Україні. Одним із наслідків, який турбує США, є об’єднання європейських союзників щодо економічного тиску та військової підтримки.

У Вашингтоні очікують, що деякі з країн ЄС чинитимуть тиск на Україну, аби вона ухвалила мирну угоду, щоб покласти край бойовим діям.

За даними ЗМІ, серед країн-членів НАТО існують деякі протиріччя щодо питання перемовин із президентом РФ Володимиром Путіним. Зазначається, що Франція та Німеччина наполягають на переговорах задля стабілізації ситуації в Україні, хоча низка інших держав — проти цього.