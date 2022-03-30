Про це повідомляє CNN.
У США припускають, що Росія прикриє свій відступ бомбардуваннями Києва, а також, що Росія може знову повернути назад, якщо дозволять бойові умови.
Відвід військ від Чернігова та Києва відбувся у вівторок, перед черговими перемовинами між російською та українською делегаціями у Стамбулі.
У США вважають це довгостроковим кроком, оскільки наразі Росія нездатна просунутися на Півночі Україні. Одним із наслідків, який турбує США, є об’єднання європейських союзників щодо економічного тиску та військової підтримки.
У Вашингтоні очікують, що деякі з країн ЄС чинитимуть тиск на Україну, аби вона ухвалила мирну угоду, щоб покласти край бойовим діям.
За даними ЗМІ, серед країн-членів НАТО існують деякі протиріччя щодо питання перемовин із президентом РФ Володимиром Путіним. Зазначається, що Франція та Німеччина наполягають на переговорах задля стабілізації ситуації в Україні, хоча низка інших держав — проти цього.
- Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна не готова відмовитися від споживання російського газу, однак закликав країни Європейського Союзу швидше позбутися залежності від нього.
- Однак Шольц відхилив вимогу РФ про те, щоб ЄС та США платили за російський газ у рублях.
- Водночас президент Сполучених Штатів Джо Байден та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосили про створення спільної робочої групи, яка має на меті зменшення залежності Європи від російських нафти та газу.