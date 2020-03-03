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США похвалили реформи Рябошапки в прокуратурі

У посольстві США очікують зустрічі послів країн "Великої сімки" з генпрокурором Русланом Рябошапкою для обговорення прогресу в реформуванні прокуратури.

Вівторок, 3 березня 2020, 14:11

Про це повідомляється на сторінці посольства США в Україні в Twitter.

Ми з нетерпінням чекаємо сьогоднішньої зустрічі послів країн  Великої сімкиз Генеральним прокурором Рябошапкою, щоб обговорити значний прогрес, якого він досяг у реформуванні Офісу генерального прокурора, йдеться в повідомленні.

Раніше екскерівник управління спецрозслідування Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявив, що атестація зупинила всю роботу ГПУ.

В результаті переатестації в Генпрокуратурі залишилися працювати 680 прокурорів з 1400.

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Теги: Руслан Рябошапка, США, G7

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