США похвалили реформи Рябошапки в прокуратурі

Про це повідомляється на сторінці посольства США в Україні в Twitter.
“Ми з нетерпінням чекаємо сьогоднішньої зустрічі послів країн Великої сімки” з Генеральним прокурором Рябошапкою, щоб обговорити значний прогрес, якого він досяг у реформуванні Офісу генерального прокурора“, – йдеться в повідомленні.
Раніше екскерівник управління спецрозслідування Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявив, що атестація зупинила всю роботу ГПУ.
В результаті переатестації в Генпрокуратурі залишилися працювати 680 прокурорів з 1400.
- Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав на середу, 4 березня, позачергове засідання Ради. На порядку денному засідання питання Уряду і звіту правоохоронних органів.
- Як повідомили #Буквам депутати фракції “Слуги народу” на умовах анонімності, кандидатура наступного прем’єр-міністра ще не визначена, але з Олексієм Гончаруком президент Володимир Зеленський вирішив попрощатися.
- 1 березня прем’єр-міністр Олексій Гончарук провів зустріч з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком в ресторані в Києві.