США похвалили реформи Рябошапки в прокуратурі

У посольстві США очікують зустрічі послів країн "Великої сімки" з генпрокурором Русланом Рябошапкою для обговорення прогресу в реформуванні прокуратури.

Про це повідомляється на сторінці посольства США в Україні в Twitter.

“Ми з нетерпінням чекаємо сьогоднішньої зустрічі послів країн Великої сімки” з Генеральним прокурором Рябошапкою, щоб обговорити значний прогрес, якого він досяг у реформуванні Офісу генерального прокурора“, – йдеться в повідомленні.

Раніше екскерівник управління спецрозслідування Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявив, що атестація зупинила всю роботу ГПУ. В результаті переатестації в Генпрокуратурі залишилися працювати 680 прокурорів з 1400.