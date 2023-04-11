Адміністрація президента США Джо Байдена ще не використала свої повноваження за ленд-лізом для надсилання зброї в Україну.

Про це повідомляє Politico.

Сполучені Штати під керівництвом президента Джо Байдена виділили майже 35 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні з 24 лютого 2022 року Росії.

Всі ці кошти надходять з військових запасів США або майбутнього виробництва зброї. Однак минулого року Конгрес США також надав Байдену повноваження по ленд-лізу , що дозволило США подолати бюрократичну тяганину та подарувати зброю Україні з очікуванням відшкодування.

На сьогодні адміністрація вирішила не використовувати цей варіант, головним чином тому, що схвалена Конгресом сума грошей ще не обнулена.

“Ми віддаємо пріоритет допомозі з безпеки, за яку вони не повинні були б нам платити”, — сказав високопосадовець адміністрації на умовах анонімності.

Однак він додав, що адміністрація “безумовно відкрита для використання цього в майбутньому”. Зараз у центрі уваги “інші існуючі органи влади, які санкціоновані Конгресом”.

Іншою причиною утримувати постачання через ленд-ліз може бути те, що зараз є двопартійна підтримка надсилання зброї в Україну. Якщо опір республіканців зросте або народні настрої обернуться проти підтримки України, тоді буде сенс використовувати ленд-ліз, щоб обійти законодавчі зусилля щодо блокування майбутніх поставок зброї, сказав помічник Демократичної партії в Конгресі на умовах анонімності.

Яким би не було обґрунтування, деяких законодавців не влаштовує те, що опція ленд-лізу залишається невикористаною.

“Оскільки наші оборонні запаси скорочуються, для адміністрації Байдена абсурдно сидіти, склавши руки, і ігнорувати повноваження Конгресу щодо ленд-лізу”, — сказав NatSec сенатор Джон Корнін (республіканець від Техасу), який керував зусиллями щодо ухвалення закону.

Використання ленд-лізу є “набагато кращим планом, ніж продовжувати роздавати їх безплатно”, сказав він.

У Білому домі та Конгресі крутяться питання про те, чому адміністрація не тягне важіль ленд-лізу. Це заспокоїло б критиків, що США занадто багато віддають Україні.

Але інші кажуть, що ленд-ліз не розв’яже проблему скорочення запасів зброї в США — якщо що, він може погіршити цю проблему, стимулюючи передачу дефіцитної зброї Україні.

Але, якщо почути адміністрацію Байдена, Україна має те, що їй потрібно для цього етапу війни, і вона отримає більше зброї та обладнання, якщо зміниться ситуація на місці.

Зазначимо, що 1 жовтня набув чинності закон Сполучених Штатів Америки про ленд-ліз для України.

Варто зауважити, що ще 28 квітня Палата представників США розглянула та ухвалила законопроєкт про ленд-ліз для України. Його підтримали 417 представників Конгресу, а 10 проголосували проти.

Вже 9 травня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз, який спростить тривалий процес постачання Україні військового обладнання, необхідного для боротьби з РФ.

Відповідно до цього документа, Україна може вимагати впорядкованої передачі американської зброї та іншої допомоги у сфері безпеки. США отримають гарантії того, що країна замінить або відшкодує активи пізніше.

Ленд-ліз передбачає не тільки отримання зброї. За прикладом Другої світової війни, крім танків та літаків, США направляли в СРСР верстати, локомотиви, сталь для броні, консерви тощо. Сьогоднішній проєкт може передбачати подібну іншу допомогу, яку ще будуть узгоджувати.

ДОВІДКА: Вперше програму ленд-лізу створили як систему, за якою США безплатно або в кредит передавали своїм союзникам у Другій світовій війні озброєння, боєприпаси, техніку та стратегічну сировину, зокрема й нафтопродукти.

Концепція програми в часи Другої світової війни надавала президенту владу допомагати будь-якій країні, чия оборона визнавалася життєво важливою для США. Закон про ленд-ліз, прийнятий Конгресом США і підписаний президентом Ф.Д. Рузвельтом 11 березня 1941 року, передбачав:

надані матеріали (машини, різна військова техніка, зброя, сировина, інші предмети), знищені, втрачені й використані під час війни, не підлягають оплаті (стаття 5);

передане в межах закону про ленд-ліз майно, що залишилося після закінчення війни й придатне для цивільних цілей, буде оплачено повністю або частково на основі наданих Сполученими Штатами довгострокових кредитів (в основному, безпроцентних позик).

Положення закону передбачали, що після війни, у разі зацікавленості американської сторони, незруйнована й не втрачена техніка й устаткування повинна бути повернена до США.

Основними клієнтами США стали Велика Британія, а також СРСР і країни Співдружності.

Вдруге програму ленд-лізу США запропонували та дозволили під час активної фази російсько-української війни у 2022 році для допомоги Україні.

Програма стане визначним моментом, оскільки надає змогу швидко передавати усе необхідне Україні без зайвої бюрократії. Це створює можливість США фактично дарувати необхідне обладнання згідно з положеннями, котрі передбачають, що країна-одержувач виплатить їх вартість пізніше.

Загалом, законопроєкт скасовує певні вимоги, які зазвичай застосовуються до договорів ленд-лізу на оборонну техніку та озброєння, за умови, що ці “статті призначені для уряду України чи урядів інших східноєвропейських країн, які постраждали від вторгнення РФ в Україну”. Він також знімає заборону на те, що позика або оренда не можуть тривати більш як п’ять років.