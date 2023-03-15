Сполучені Штати Америки та РФ 15 березня посилили свою конфронтаційну риторику через зіткнення російського військового літака та американського безпілотника на Чорним морем. Безпілотник впав поблизу українського Кримського півострова, який Кремль незаконно анексував у 2014 році.

Про це йдеться у матеріалі AP.

У Кремлі заявили, що цей інцидент ще раз доводить, що “Вашингтон безпосередньо залучений до бойових дій”, і додали, що Москва спробує дістати уламки безпілотника з Чорного моря. Своєю чергою, представники США зазначили, що ситуація свідчить про агресивну та ризиковану поведінку Росії, і пообіцяли продовжувати стеження.

Росія давно висловлювала занепокоєння з приводу розвідувальних польотів США, але інцидент у вівторок свідчить про зростаючу готовність Москви підвищити ставку в умовах зростання напруженості між двома ядерними державами. Це віддзеркалювало прагнення Кремля до боротьби, яка могла б ще більше дестабілізувати ситуацію та призвести до прямих протистоянь.

Так, секретар ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що це є ​​”ще одним підтвердженням прямої участі США”. Кремль неодноразово скаржився, що Сполучені Штати та інші члени НАТО стали безпосередніми учасниками війни, постачаючи зброю та розвіддані Києву та тиснучи на нього, щоб він не йшов на мирні переговори.

Патрушев також додав, що РФ планує шукати уламки безпілотника. Офіційний представник США зауважив, що поки неясно, чи забере Вашингтон уламки, які, ймовірно, знаходяться на глибині, після отримання інформації, зібраної дроном.

Представники США заявили, що Росія направила кораблі, щоб спробувати підняти уламки.

У США немає суден у Чорному морі, щоб забрати безпілотник, оскільки Туреччина закрила протоку Босфор для військових кораблів у 2022 році, за винятком тих, які повертаються у свій порт.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що дрон MQ-9 Reaper перебував у міжнародному повітряному просторі, коли російський винищувач врізався в його гвинт. Офіційні особи США звинуватили Росію в спробі перехопити безпілотний літальний апарат, хоча його присутність над Чорним морем — стратегічною військовою та економічною зоною як для Росії, так і для України — не була рідкістю.

Кірбі зазначив, що США “вжили заходів, щоб захистити інформацію та звести до мінімуму будь-які зусилля будь-кого використати цей дрон для отримання корисного контенту”.

Глава Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що РФ має “технічні можливості” для відновлення фрагментів безпілотника.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повторив заяву міноборони про те, що російські літаки не застосовували зброю і не торкалися американського безпілотника. Він охарактеризував американсько-російські відносини як “найнижчі”, але додав, що “Росія ніколи не відкидала конструктивний діалог і не відкидає його зараз”.

“Саме Сполучені Штати ведуть ситуацію до навмисної ескалації, яка загрожує прямим збройним конфліктом”, — сказав посол РФ у США Анатолій Антонов.

Водночас він одразу зазначив, що “важливо, щоб лінії спілкування залишалися відкритими”, акцентувавши вкотре, що “Росія не прагне конфронтації і виступає за прагматичне співробітництво в інтересах народів наших країн”.

Глава Пентагону Ллойд Остін зауважив, що російське перехоплення було частиною “схеми агресивних, ризикованих і небезпечних дій російських пілотів у міжнародному повітряному просторі”. Він сказав, що Росія повинна експлуатувати свої літаки безпечно.

“Не сумнівайтесь, Сполучені Штати продовжуватимуть здійснювати польоти та діяти там, де це дозволено міжнародним правом”, — наголосив Остін.

Хоча зіткнення між літаками Росії та НАТО не є чимось незвичайним — до повномасштабного вторгнення, винищувачі НАТО щорічно перехоплювали в середньому 400 російських літаків — війна підвищила важливість і потенційну небезпеку таких інцидентів.

14 березня російський літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення, повідомили військові США. Президента Джо Байдена поінформував про інцидент радник із національної безпеки Джейк Салліван вранці 14 березня, як повідомило видання CNN.