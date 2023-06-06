Президент Сербії Александар Вучич заявив, що він не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які постачають їх Україні, що знаменує повернення балканського союзника РФ на Захід.

Джерело: Financial Times

Александар Вучич традиційно підтримував Москву і відмовлявся приєднатися до західних санкцій проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну. Але змінивши тактику, президент Сербії заявив, що йому відомо про повідомлення уряду США про те, що сербські боєприпаси потрапили в Україну через посередників, і що він не планує зупиняти це.

“Чи можливо, що це відбувається? У мене немає сумнівів, що це може статися”, — зазначив Вучич Financial Times. “Яка альтернатива? Не виробляти? Щоб не продати?”.

Постачання сербських боєприпасів на український фронт стало вирішальним чинником помітного зсуву, оскільки США, НАТО і ЄС нещодавно підтримали Сербію у спалаху етнічної напруженості в Косові, за словами трьох західних дипломатів у регіоні.

Відповідаючи на запитання, чи це був навмисний крок, щоб отримати схвалення західних столиць, Вучич заявив, що Белград прагне діяти “нейтрально”.

Вучич визнав, що він балансує між Москвою та країнами Заходу, але зауважив, що не допомагатиме російським військовим зусиллям.

“Ми приєдналися до всіх резолюцій ООН”, — сказав він, посилаючись на заяви ООН, які засуджують повномасштабне вторгнення Росії в Україну. “Ми приєднуємось до заборони реекспорту, наприклад, [технологій] подвійного використання в дронах… Ми не будемо центром реекспорту чогось до Росії”.

Глава Сербії додав, що минули часи, коли він кожні три місяці спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним, зазначивши, що вже рік не підтримує контактів з Кремлем.

Посол США в Сербії Крістофер Хілл заявив FT, що Україна переважає будь-яке інше питання в Європі, особливо на Балканах, де Росія традиційно домінувала.

Тісні зв’язки Сербії з Росією та її потенціал порушити регіональну безпеку змусили західні столиці прийняти більш поблажливу позицію щодо Белграда, заявила оборонна розвідувальна компанія Janes.

Зауважимо, згідно з даними секретних документів США, які нещодавно були “злиті” у соціальні мережі, Сербія – чи не єдина європейська країна, яка відмовилась запроваджувати санкції проти Росії – погодилась надавати озброєння Україні.

Водночас у квітні міністр оборони Сербії Мілош Вучевіч заперечив заяви стосовно передачі зброї Україні. Відповідну інформацію отримали у “злитих” у мережу таємних документах Пентагону.