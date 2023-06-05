Через два тижні Німеччина ухвалить рішення щодо винищувачів для України

5 червня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливого постачання сучасних західних винищувачів Україні.

Джерело: інтерв’ю DW.

За словами Пісторіуса, нині Німеччина перебуває у фазі “переосмислення”, посадовці перевіряють, що можуть, хочуть та що можливо зробити.

І думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів”, – зазначив він 5 червня в Індонезії.

Натомість німецький міністр відкинув можливість передачі Києву крилатих ракет Taurus у перспективі. Відповідаючи на запитання щодо побоювання щодо використання Україною німецької зброї на території РФ, він зазначив, що міжнародне право дозволяє робити це з метою самооборони. Окрім цього, він ще раз наголосив, що “цілком довіряє українським партнерам”.

Також Пісторіус наголосив, що Німеччина має переосмислити свою політику останніх десятиліть.

Німецьке суспільство, німецька політика справді змінили думку. Якби мені два роки тому хтось сказав, що Німеччина постачить важке озброєння на 3-5 мільярдів євро, я не повірив би”, – зазначив він. Водночас необхідно консолідувати всі країни світу, які хочуть і можуть захищати ґрунтований на правилах порядок, додав німецький міністр.

Глава оборонного відомства ФРН також зауважив, що під час поїздки країнами Індо-Тихоокеанського регіону та переговорів із представниками їхньої влади він наполягає на недоцільності негайного перемир’я у війні Росії проти України, оскільки це означатиме успіх РФ.

Він пояснив, що саме РФ могла б покласти край цій війні, вивівши із сусідньої країни усі війська, тому припинення постачання зброї Києву не є вирішенням конфлікту.

Раніше зазначалося, що Захід має постачити Україні багатоцільові винищувачі F-16, інакше РФ може отримати контроль над українським повітряним простором, адже росіяни мають в п’ять разів більше літаків, ніж українці.

В Economist наголошують, що аргументи на користь відмови у наданні F-16 стають “затертими”. На початку війни в Україні було близько 125 старих боєздатних літаків, із яких трохи більше ніж половина – винищувачі. Майже 40% із них втрачено. Натомість Росія все ще може виставити приблизно в п’ять разів більше літаків, ніж Україна. Майже всі вони – сучасніші, з радарами більшого радіуса дії та ракетами класу “повітря-повітря”.

Вже 17 травня міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія може підтримати українських військових, надавши допомогу іншим країнам, які готові постачати винищувачі та іншу військову техніку в Україну.

Окрім цього, посадовці з Центральної та Східної Європи припускають, що восени 2023 року Україна вже зможе отримати винищувачі американського виробництва F-16.

На початку 12-ої зустрічі у форматі “Рамштайн” міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що союзники сконцентруються на зміцненні протиповітряної оборони України. Країни-партнери також погодили новий пакет озброєння для України.

22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.