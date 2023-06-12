Виконавчий директор компанії Raytheon Technologies Грег Гейс, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, повідомив про нарощення обсягів виробництва.

Джерело: The Wall Streat Journal

Як повідомляється, компанія планує збільшити виробництво до 12 систем на рік.

Водночас, Гейс запевнив, що Raytheon Technologies планує спорядити Україні ще п’ять систем протиповітряної оборони Patriot до кінця наступного року.

“Ми були дуже здивовані його ефективністю”, – прокоментував директор компанії роботу ППО.

Нагадаємо, у п’ятницю, 9 червня, Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткової допомоги в розмірі 2,1 мільярда доларів, що включає засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

Відомство зазначає, що пакет допомоги включає додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot, артилерійські снаряди, дрони AeroVironment, ракетну систему з лазерним наведенням та інші боєприпаси.

Варто зауважити, що 18 квітня Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Крім того, група членів Палати представників США знову закликають президента Джо Байдена відправити Україні ракети дальнього радіусу дії ATACMS.