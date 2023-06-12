Джерело: The Wall Streat Journal
Як повідомляється, компанія планує збільшити виробництво до 12 систем на рік.
Водночас, Гейс запевнив, що Raytheon Technologies планує спорядити Україні ще п’ять систем протиповітряної оборони Patriot до кінця наступного року.
“Ми були дуже здивовані його ефективністю”, – прокоментував директор компанії роботу ППО.
Нагадаємо, у п’ятницю, 9 червня, Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткової допомоги в розмірі 2,1 мільярда доларів, що включає засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.
Відомство зазначає, що пакет допомоги включає додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot, артилерійські снаряди, дрони AeroVironment, ракетну систему з лазерним наведенням та інші боєприпаси.
Варто зауважити, що 18 квітня Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot.
Крім того, група членів Палати представників США знову закликають президента Джо Байдена відправити Україні ракети дальнього радіусу дії ATACMS.
- 13 травня Міністерство оборони Німеччини оголосило про надання нового пакета військової допомоги Україні на 2,7 млрд євро, що є найбільшим пакетом від початку повномасштабного вторгнення Росії.
- Уряд Австралії планує оголосити про новий пакет військової допомоги для України у липні цього року.
- 31 травня Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Новий пакет військової допомоги ЗСУ на $300 млн зокрема міститиме боєприпаси для систем HIMARS та Patriot.
- Українська сторона офіційно направила запит до уряду ФРН щодо постачання крилатих ракет Taurus. У Берліні підтвердили отримання офіційного запиту Києва на передачу сучасних ракет із дальністю 500 км.