США ввели санкції проти Росії через отруєння та ув’язнення Навального

У вівторок, 2 березня, адміністрація президента США Джо Байдена розсекретила висновки розвідки про те, що ФСБ Росії організувало отруєння опозиціонера Олексія Навального, а також оголосила про перші санкції проти російського уряду за напад і ув'язнення політика.

Про це повідомляє The New York Times.

Представники Білого дому заявили, що це лише частина зусиль у протистоянні нової адміністрації з урядом президента Росії Володимира Путіна. Також чиновники заявили, що ці кроки здійснюються в координації з Європейським Союзом. Вони повторили заклик президента Джо Байдена до Росії звільнити Навального з в’язниці.

Хоча більшість минулих президентів, прийшовши на посаду, заявляли, що домагатимуться перезавантаження відносин з Росією, Байден зробив протилежне. При цьому американський президент попередив Путіна, що він повертає свою країну в епоху авторитаризму.

У вівторок вранці один з чиновників Білого дому заявив журналістам, що адміністрація не прагне відновити відносини, але також не намагається загострювати конфронтацію.

Очікується, що представники Білого дому офіційно оголосять про санкції ввечері у вівторок, а Міністерство фінансів оприлюднить список імен тих, хто потрапив під санкції.

Водночас деякі американські ЗМІ повідомляють, що санкції запроваджено проти сімох високопоставлених російських чиновників. Крім того, американська влада посилить контроль над експортом продукції 14 компаній, що займаються біологічним і хімічним виробництвом. Наразі конкретного переліку осіб та компаній, проти яких ввели обмеження, немає.

Раніше Євросоюз запровадив санкції проти високопоставлених російських державних чиновників за ув’язнення опозиційного політика Олексія Навального. Під санкції потрапили чотири особи: генеральний прокурор Росії Ігор Краснов; голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін; начальник Росгвардії Віктор Золотов; директор Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашніков.