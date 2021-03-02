США ввели санкції проти Росії через отруєння та ув’язнення Навального

Про це повідомляє The New York Times.
Представники Білого дому заявили, що це лише частина зусиль у протистоянні нової адміністрації з урядом президента Росії Володимира Путіна. Також чиновники заявили, що ці кроки здійснюються в координації з Європейським Союзом. Вони повторили заклик президента Джо Байдена до Росії звільнити Навального з в’язниці.
Хоча більшість минулих президентів, прийшовши на посаду, заявляли, що домагатимуться перезавантаження відносин з Росією, Байден зробив протилежне. При цьому американський президент попередив Путіна, що він повертає свою країну в епоху авторитаризму.
У вівторок вранці один з чиновників Білого дому заявив журналістам, що адміністрація не прагне відновити відносини, але також не намагається загострювати конфронтацію.
Очікується, що представники Білого дому офіційно оголосять про санкції ввечері у вівторок, а Міністерство фінансів оприлюднить список імен тих, хто потрапив під санкції.
Водночас деякі американські ЗМІ повідомляють, що санкції запроваджено проти сімох високопоставлених російських чиновників. Крім того, американська влада посилить контроль над експортом продукції 14 компаній, що займаються біологічним і хімічним виробництвом. Наразі конкретного переліку осіб та компаній, проти яких ввели обмеження, немає.
- Раніше Євросоюз запровадив санкції проти високопоставлених російських державних чиновників за ув’язнення опозиційного політика Олексія Навального. Під санкції потрапили чотири особи: генеральний прокурор Росії Ігор Краснов; голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін; начальник Росгвардії Віктор Золотов; директор Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашніков.
- Олексія Навального затримали в аеропорту “Шереметьєво” 17 січня після прибуття літаком з Німеччини, де опозиціонер проходив лікування після отруєння нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”.
- 2 лютого суд у Москві засудив опозиціонера Олексія Навального до 3,5 років колонії загального режиму у справі Ів Роше. Про те, за що посадили Навального – в матеріалі #Букв. Згодом Навального доставили до виправної колонії в місті Покров у Володимирській області РФ, де він відбуватиме вирок. Його помістили на карантин.
- Затримання і судовий процес над Олексієм Навальним спровокували масові акції протесту по всій Росії. Наприклад, 23 січня на акціях на підтримку опозиційного політика було затримано понад три тисячі осіб. 31 січня в Москві на акції протесту затримали дружину Навального – Юлію. Всього в 82-х містах затримали 3013 осіб.