Сьогодні Сполучені Штати Америки наклали санкції на трьох високопоставлених чиновників Північної Кореї, пов’язаних з програмами озброєння країни. Це відбулося після здійснення Пхеньяном минулого місяця наймасштабнішого випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

Про це інформує Reuters.

Міністерство фінансів США назвало імена таких осіб як Джон Ір Хо, Ю Джин і Кім Су Гіл, проти яких Європейський Союз ввів санкції. Останні санкції були введені після того, як 18 листопада Північна Корея провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети Північною Кореєю. Також США та партнери побоюються, що тоталітарна держава може ось-ось відновити випробування ядерної бомби, призупинені з 2017 року. Зокрема, наприкінці листопада лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна має намір мати найпотужнішу у світі ядерну зброю.

У заяві Міністерства фінансів зазначено, що Джон Ір Хо та Ю Джин зіграли важливу роль у розробці зброї масового знищення Північної Кореї, оскільки обіймали посади віцедиректора і директора Департаменту промисловості боєприпасів Північної Кореї. Кім Су Гіл обіймав посаду директора Головного політичного бюро Корейської народної армії з 2018 по 2021 рік і наглядав за виконанням рішень, пов’язаних із програмою розробки зброї масового знищення.

“Міністерство фінансів вживає заходів у тісній тристоронній координації з Республікою Корея та Японією проти посадовців, які відігравали провідну роль у незаконних програмах КНДР зі зброї масового знищення та балістичних ракет”, — сказав у заяві заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Він додав, що нещодавні запуски демонструють необхідність для всіх країн повністю виконувати резолюції Ради Безпеки ООН, які спрямовані на те, щоб КНДР не змогла придбати технології, матеріали та отримувати кошти, необхідні Пхеньяну для розвитку свого потенціалу щодо забороненої зброї масового знищення та балістичних ракет.