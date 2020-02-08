Державний секретар США Майк Помпео заявив про намір виділити 100 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом в Китаї та інших країнах світу.

Про це він написав у Twitter на особистій сторінці.

“З гордістю заявляю про додаткові $100 млн, що виділяються з наших фондів в якості підтримки Китаю в боротьбі з коронавірусом. Цей внесок – поряд з сотнями мільйонів доларів, пожертвуваними безоплатно – демонструє впевнене керівництво США у відповідь на спалах. Разом ми можемо зробити величезний вплив” , – написав Помпео.

Також він повідомив про те, що Держдеп вже “забезпечив доставку китайському народу близько 17,8 тонн медикаментів, в тому числі масок, халатів, марлі, респіраторів та інших життєво необхідних матеріалів”.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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