Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Меліндою Сіммонс, в ході якої сторони обговорили підрив Каховської гідроелектростанції.

Джерело: пресслужба Верховної Ради.

Насамперед Спікер Парламенту України закцентував увагу на черговому злочині Росії — підриві дамби Каховської ГЕС. Він наголосив, що РФ має відповісти за всі скоєні злочини, відповідно до міжнародного права.

Сторони також обговорили питання євроатлантичного майбутнього України.

“Нам необхідні визначені часові умови та шлях вступу до Північноатлантичного договору”, — зауважив Руслан Стефанчук, акцентувавши, що вже зараз Україна сповідує цінності й принципи НАТО та виконує основне завдання армії НАТО, захищаючи східні країни Альянсу від вторгнення Російської Федерації.

“Ми хочемо мати дорожню карту, якою будемо рухатися як до Європейського Союзу, так і до НАТО, пройшовши цей шлях із честю”, — зазначив Стефанчук.

Водночас посадовець закликав Велику Британію прийняти документ про підтримку євроатлантичного шляху України. Такі рішення вже ухвалили Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія та Парламентська Асамблея НАТО.

Також він подякував за визнання Палатою громад Сполученого Королівства Голодомору 1932-1933 років геноцидом Українського народу. Насамкінець Голова Верховної Ради висловив вдячність Сполученому Королівству за надану військову, гуманітарну та політичну допомогу.