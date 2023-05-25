Велика Британія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Джерело: рішення Палати громад
Авторка документа, депутатка Полін Летем вбачає у цьому рішенні послання президенту РФ Володимиру Путіну на тлі повномасштабної війни проти України.
Вона акцентувала, що голод в Україні на початку 1932-1933 років був штучним, спричинений відбиранням в українських селян урожаїв та збіжжя.
Британська депутатка провела паралелі з подіями сьогодення, коли Росія викрадає українське зерно на окупованих українських територіях.
“Радянський Союз знищив мільйони українців, запровадивши голод та примусове переселення, що нагадує сьогоднішні події в Україні. Сталін у 30-ті роки, як Путін сьогодні, хотів знищити український народ та українську ідентичність”, — наголосила Летем.
Держсекретар міністерства закордонних справ Великої Британії Лео Докерті назвав рішення парламенту “цілком зрозумілим”, але наголосив на позиції британського уряду, що така кваліфікація є справою суду, зазначили у DW.
23 травня Словенія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Парламент країни ухвалив відповідну декларацію.
28 березня парламент Франції проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
23 березня парламент Ісландії визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.
Тоді як 10 березня у Палаті представників Бельгії визнали Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.
1 лютого 2023 року парламент Болгарії ухвалив рішення визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Пропозицію підтримала більшість депутатів парламенту.
15 грудня 2022 року Європейський парламент більшістю голосів підтримав резолюцію щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
У листопаді 2022 року німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.
- На сайті офіційного інтернет-представництва президента України з’явилася петиція з закликом запровадити кримінальну відповідальність за заперечення факту Голодоморів.
- Український журналіст, публіцист, історик і головний редактор “Історичної правди” Вахтанг Кіпіані з заступником головного редактора видання істориком і журналістом Олександром Зінченком за кілька годин зібрали 100 тисяч гривень на переклад документальних свідчень про Голодомор.
- Депутати Європейського Парламенту оприлюднили заяву до 90 роковин Голодомору в Україні, де закликали країни-члени союзу та міжнародну спільноту визнати його геноцидом.
- 22 березня Голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе взяла участь у парламентському колоквіумі “Україна: її минуле, Голодомор, де закликала французьких депутатів визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом.