Велика Британія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Джерело: рішення Палати громад

Авторка документа, депутатка Полін Летем вбачає у цьому рішенні послання президенту РФ Володимиру Путіну на тлі повномасштабної війни проти України.

Вона акцентувала, що голод в Україні на початку 1932-1933 років був штучним, спричинений відбиранням в українських селян урожаїв та збіжжя.

Британська депутатка провела паралелі з подіями сьогодення, коли Росія викрадає українське зерно на окупованих українських територіях.

“Радянський Союз знищив мільйони українців, запровадивши голод та примусове переселення, що нагадує сьогоднішні події в Україні. Сталін у 30-ті роки, як Путін сьогодні, хотів знищити український народ та українську ідентичність”, — наголосила Летем.

Держсекретар міністерства закордонних справ Великої Британії Лео Докерті назвав рішення парламенту “цілком зрозумілим”, але наголосив на позиції британського уряду, що така кваліфікація є справою суду, зазначили у DW.

23 травня Словенія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Парламент країни ухвалив відповідну декларацію.

28 березня парламент Франції проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.