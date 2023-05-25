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Велика Британія визнала Голодомор геноцидом українського народу

25 травня Нижня палата парламенту Великої Британії – Палата громад, одноголосно визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Четвер, 25 травня 2023, 21:21
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Джерело: рішення Палати громад

Авторка документа, депутатка Полін Летем вбачає у цьому рішенні послання президенту РФ Володимиру Путіну на тлі повномасштабної війни проти України.

Вона акцентувала, що голод в Україні на початку 1932-1933 років був штучним, спричинений відбиранням в українських селян урожаїв та збіжжя.

Британська депутатка провела паралелі з подіями сьогодення, коли Росія викрадає українське зерно на окупованих українських територіях.

“Радянський Союз знищив мільйони українців, запровадивши голод та примусове переселення, що нагадує сьогоднішні події в Україні. Сталін у 30-ті роки, як Путін сьогодні, хотів знищити український народ та українську ідентичність”, — наголосила Летем.

Держсекретар міністерства закордонних справ Великої Британії Лео Докерті назвав рішення парламенту “цілком зрозумілим”, але наголосив на позиції британського уряду, що така кваліфікація є справою суду, зазначили у DW.

23 травня Словенія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Парламент країни ухвалив відповідну декларацію.

28 березня парламент Франції проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

23 березня парламент Ісландії визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Тоді як 10 березня у Палаті представників Бельгії визнали Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

1 лютого 2023 року парламент Болгарії ухвалив рішення визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Пропозицію підтримала більшість депутатів парламенту.

15 грудня 2022 року Європейський парламент більшістю голосів підтримав резолюцію щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

У листопаді 2022 року німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Теги: Велика Британія, визнання геноцидом, голодомор 1932-1933 років, рішення парламенту

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