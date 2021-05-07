Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Степанов уточнив, що вже завтра в Україні не залишиться жодного регіону в “червоній” зоні карантину.
“Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки. Сьогодні відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС, і вже завтра виведемо Сумську область”, – наголосив Степанов, додавши, що останні два місяці були “надзвичайно складні”.
Очільник МОЗ подякував медикам, які борються за життя кожного хворого.
Степанов також зазначив, що третя хвиля COVID-19 “забрала найбільше життів проти перших двох”.
“Адже величезна кількість хворих спровокувала велику кількість смертей. Вірусу було байдуже кого забирати, – чи молодого чоловіка 37-ми років, який вів правильний спосіб життя й займався спортом, чи літніх людей. Перші тижні вірус розвивався шаленими темпами, галопом підкошуючи цілі міста. Кінець березня й початок квітня були найпіковішими”, – розповів міністр.
За його словами, на піку епідемії “в лікарнях були 44 тисячі пацієнтів, які перебували на кисневій терапії”, а ще рік тому “потужності всієї країни складали всього 3,5 тисячі ліжок”.
При цьому Степанов закликав не розслаблятися і продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил, оскільки вдалося подолати “чергову хвилю COVID-19, але поки не вірус”.
- Із 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Країну поділили на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”. Відповідно до зони діють ті чи інші обмежувальні заходи.
- Із 22 квітня Чернівецька область вийшла із “червоної” зони карантину, в якій перебувала від початку березня. Із 25 квітня була виведена із “червоної” зони Одеська область, а із 1 травня – Київська та Миколаївська області. Із 1 травня також вийшов із “червоної” зони карантину Київ. Із 5 травня перемістилася із “червоної” зони також Житомирська область.
- Днями стало відомо, що “червона” зона адаптивного карантину в Україні скоротилася вдвічі: її залишили Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
- Сьогодні головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що незабаром Сумська область може вийти із “червоної” зони епідемічної небезпеки. Це останній регіон України, який перебуває у цій зоні карантину.