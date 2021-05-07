Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Степанов уточнив, що вже завтра в Україні не залишиться жодного регіону в “червоній” зоні карантину.

“Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки. Сьогодні відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС, і вже завтра виведемо Сумську область”, – наголосив Степанов, додавши, що останні два місяці були “надзвичайно складні”.

Очільник МОЗ подякував медикам, які борються за життя кожного хворого.

Степанов також зазначив, що третя хвиля COVID-19 “забрала найбільше життів проти перших двох”.

“Адже величезна кількість хворих спровокувала велику кількість смертей. Вірусу було байдуже кого забирати, – чи молодого чоловіка 37-ми років, який вів правильний спосіб життя й займався спортом, чи літніх людей. Перші тижні вірус розвивався шаленими темпами, галопом підкошуючи цілі міста. Кінець березня й початок квітня були найпіковішими”, – розповів міністр.

За його словами, на піку епідемії “в лікарнях були 44 тисячі пацієнтів, які перебували на кисневій терапії”, а ще рік тому “потужності всієї країни складали всього 3,5 тисячі ліжок”.

При цьому Степанов закликав не розслаблятися і продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил, оскільки вдалося подолати “чергову хвилю COVID-19, але поки не вірус”.