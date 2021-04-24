Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов в Telegram.

За його словами, Державна комісія вирішила з 00 години 00 хвилин 25 квітня 2021 року скасувати “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області.

Натомість у регіоні встановлять обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “жовтого” рівня епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, що вчора Міністерство охорони здоров’я спрогнозувало, що наступного тижня Київ та п’ять областей України залишать “червону” карантинну зону, в якій діють найбільш жорсткі карантинні обмеження.

Днями Кабінет Міністрів України продовжив дію режиму надзвичайної ситуації та адаптивного карантину до 30 червня.

Адаптивний карантин знову почав діяти в Україні з 24 лютого. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.

5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозувалося на кінець квітня.

Однак прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що в запровадженні тотального локдауну по всій території України немає потреби. 14 квітня він знову повторив цю тезу.

19 квітня Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік захворюваності третьої хвилі коронавірусу, але незабаром очікується новий.