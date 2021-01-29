Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.
За словами міністра, вакцинація буде проводитися “виключно безпечними вакцинами”.
“Вона розпочнеться в лютому цього року. Вакцинація буде проводитися виключно безпечними вакцинами, які будуть зареєстровані в Україні. Вакцинами, які пройшли всі стадії клінічних випробувань, і ми буде мати проміжні дані третьої стадії клінічних випробувань. Вакцинами, які будуть зареєстровані в світі. Ще раз наголошую: виключно безпечними вакцинами”, – заявив Степанов.
Очільник МОЗ уточнив, що на першому етапі будуть вакциновані більш ніж 367 тисяч українців.
“На першому етапі ми вакцинуємо людей із критичним ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби і тих, хто виконує критичні функції щодо боротьби з COVID-19. Перший етап передбачає, що будуть вакциновані 367 тис. 491 людина. Всі ці люди у нас повністю верифіковані” , – заявив Степанов.
Так, на першому етапі вакцину отримають:
• всі співробітники мобільних бригад з вакцинації;
• всі медпрацівники – лікарі, середній медичний персонал, які працюють в медустановах, що надають допомогу при COVID-19;
• співробітники лабораторій, які проводять дослідження на COVID-19;
• співробітники екстреної медичної допомоги, включно з водіями;
• люди, які знаходяться в спеціальних установах, інтернатах, будинках для людей похилого віку, і співробітники таких установ;
• військовослужбовці – ЗСУ, Національної гвардії, які беруть участь в операції Об’єднаних сил на Донбасі.
Степанов нагадав, що всього буде п’ять етапів вакцинації. Вакцинувати громадян будуть безкоштовно.
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(На відео – з 2:45)
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