30 травня глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Заходу не відчувають втоми у наданні допомоги Україні.

Джерело: CNN

Щобільше, під час заходу в норвезькому Осло генсек НАТО акцентував, що підтримка України “посилюється”.

Столтенберг зауважив, що партнери аналізують ситуацію, водночас наразі ознак втоми щодо здатності надавати підтримку Україні не помітили.

Глава НАТО запевнив, що існує “сильна міжпартійна підтримка серед союзників Альянсу як у Європі, так і в США”. Столтенберг додав, що попри “різні голоси” та думки щодо питання підтримки, залишається переважно “політична воля підтримувати Україну”.

На пресконференції минулого місяця Столтенберг зауважив, що союзники по НАТО єдині в підтримці України і їх не вдасться залякати.

Подібно до синьо-жовтих прапорів, які майоріли у США, коли Росія вдерлася в Україну 15 місяців тому, підтримка постачання озброєння Україні залишається на високому рівні серед американців, засвідчило опитування, проведене Школою державної політики Гарріса Чиказького університету, та дані NORC.

23 травня Німеччина передала Україні черговий пакет озброєння, серед якого зокрема система ППО TRML-4D, вантажівки Zetros та розвідувальні безпілотники Vector. Планується постачання шести ЗРК IRIS-T SLM, більше сотні танків Leopard та 18 установок Gepard.

Вже 24 травня Державний департамент прийняв рішення про схвалення можливого іноземного військового продажу уряду України зенітно-ракетної системи NASAMS та відповідного обладнання за орієнтовною вартістю 285 мільйонів доларів.

Тоді як стало відомо, що Фінляндія спорядить Україні 16-й оборонний пакет допомоги вартістю у понад 100 мільйонів євро, повідомляє міністерство оборони країни.