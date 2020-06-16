Про це повідомляється на сайті суду.
Засідання розпочнеться о 9:00. Головуватиме на засіданні суддя Андрій Місінкевич.
Щодо президента Володимира Зеленського поліція склала протокол за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину).
Для посадових осіб порушення цієї статті тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 2 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 34 тис. до 170 тис. грн).
- Нагадаємо, Володимир Зеленський разом із головою свого офісу Андрієм Єрмаком, Віктором Ляшком та іншими чиновниками відвідали кафе в Хмельницькому. Фото, як вони п’ють каву всередині закладу, оприлюднила пресслужба Глави держави.
- При цьому, згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе і ресторани могли працювати лише на винос (або ж відвідувачі можуть перебувати на літніх майданчиках).
- Коментуючи інцидент, Віктор Ляшко заявив, що президент заходив до кафе “переконатися в дотриманні норм”, у зв’язку з чим це не є порушення карантину.
- У кафе в Хмельницькому, яке напередодні попри карантин відвідав президент Володимир Зеленський, пояснили, що пустили його, бо “є норми культури”.
- Водночас сам Володимир Зеленський заявив у коментарі журналістам, що готовий заплатити штраф, якщо його дії визнають порушенням правил карантину.