Про це повідомляється на сайті суду.

Засідання розпочнеться о 9:00. Головуватиме на засіданні суддя Андрій Місінкевич.

Щодо президента Володимира Зеленського поліція склала протокол за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину).

Для посадових осіб порушення цієї статті тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 2 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 34 тис. до 170 тис. грн).