Хмельницький міський районний суд призупинив провадження щодо Президента України Володимира Зеленського за порушення карантину і звернувся з цього приводу до Верховного Суду.

Про це повідомляється на сайті суду.

Справу про адміністративне порушення президента Володимира Зеленського розглядали сьогодні, 19 червня.

Сам Володимир Зеленський та його адвокати на засідання суду не з’явилися.

Суддя Андрій Місінкевич призупинив провадження і звернувся до Верховного суду для роз’яснення, чи може бути Зеленський притягнутий до адміністративної відповідальності, адже згідно з Конституцією президент є недоторканним.

“Відсутність офіційного тлумачення положень статті 105 Конституції України про те, що “президент України користується правом недоторканості на час виконання повноважень” і притягнення судом президента України до адміністративної відповідальності може поставити під сумнів гарантування імунітету голови держави, його право недоторканості, а також здійснення ним своїх повноважень визначених Конституцією України та порушення конституційних гарантій”, – йдеться у рішенні суду.

Щодо президента Володимира Зеленського поліція склала протокол за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину).

Для посадових осіб порушення цієї статті тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 2 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 34 тис. до 170 тис. грн).