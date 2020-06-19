Про це повідомляє пресслужба суду.
Так, судді Хмельницького міськрайонного суду розглянули справи про притягнення до адміністративної відповідальності голови Офісу Президента Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного санітарного лікаря Віктора Ляшко, губернатора Хмельницької області Дмитра Габінета, мера Хмельницького Олександра Сімчишина і приватного підприємця Андрій Мельниченко.
“Жоден з правопорушників на засідання не з’явився. Кожного з них (крім Володимира Зеленського) суд визнав винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення та наклав на них покарання у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень. Стягнуто також 420 гривень 40 копійок судового збору на користь держави “, – йдеться в повідомленні суду.
Хмельницький міський районний суд призупинив провадження щодо Президента Володимира Зеленського за порушення карантину і звернувся з цього приводу до Верховного Суду.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський разом із головою свого офісу Андрієм Єрмаком, Віктором Ляшком та іншими чиновниками відвідали кафе в Хмельницькому. Фото, як вони п’ють каву всередині закладу, оприлюднила пресслужба Глави держави.
- При цьому, згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе і ресторани могли працювати лише на винос (або ж відвідувачі можуть перебувати на літніх майданчиках).
- Коментуючи інцидент, Віктор Ляшко заявив, що президент заходив до кафе “переконатися в дотриманні норм”, у зв’язку з чим це не є порушення карантину.
- У кафе в Хмельницькому, яке напередодні попри карантин відвідав президент Володимир Зеленський, пояснили, що пустили його, бо “є норми культури”.
- Водночас сам Володимир Зеленський заявив у коментарі журналістам, що готовий заплатити штраф, якщо його дії визнають порушенням правил карантину.