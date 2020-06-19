Хмельницький міськрайонний суд оштрафував голову Офісу президента України Андрія Єрмака, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, а також інших чиновників, які разом із Зеленським пили каву в кафе Хмельницького.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Так, судді Хмельницького міськрайонного суду розглянули справи про притягнення до адміністративної відповідальності голови Офісу Президента Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного санітарного лікаря Віктора Ляшко, губернатора Хмельницької області Дмитра Габінета, мера Хмельницького Олександра Сімчишина і приватного підприємця Андрій Мельниченко.

“Жоден з правопорушників на засідання не з’явився. Кожного з них (крім Володимира Зеленського) суд визнав винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення та наклав на них покарання у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень. Стягнуто також 420 гривень 40 копійок судового збору на користь держави “, – йдеться в повідомленні суду.

Хмельницький міський районний суд призупинив провадження щодо Президента Володимира Зеленського за порушення карантину і звернувся з цього приводу до Верховного Суду.