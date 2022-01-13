Шевченківський районний суд Києва зобов'язав прокурора Офісу генерального прокурора закрити кримінальне провадження за підозрою заступника керівника Офісу президента Олега Татарова як спільника в отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Центр протидії корупції у Facebook.

Таке рішення 14 грудня ухвалила слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва Олена Чайка.

“Шевченківський суд Києва зробив Татарову подарунок, тихенько зобов’язавши прокурорів Венедіктової закрити справу через спливання строків розслідування. Зробили такий щедрий подарунок рівно через рік після того, як Печерський суд зобов’язав забрати справу Татарова у НАБУ.”,- зазначили у ЦПК.

У матеріалах справи йдеться, що Татаров отримав статус підозрюваного в кримінальному провадженні 30.11.2020, тобто останнім днем ​​терміну досудового розслідування проти нього згідно з постановою заступника генерального прокурора про продовження терміну досудового розслідування до 3-х місяців було 28 лютого 20 року.

Оскільки протягом тривалого часу не відбувалося жодних процесуальних дій у кримінальному провадженні, сторона захисту Татарова у листопаді 2021 року звернулася до прокурора з клопотанням про вчинення процесуальної дії, а саме: ухвалення постанови про закриття кримінального провадження щодо Татарова, оскільки після повідомлення йому про підозру минув термін розслідування.

Зазначається, що рішення було винесено напередодні затвердження результатів конкурсу на главу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). На конкурсі переміг детектив НАБУ Олександр Клименко, котрий свого часу розслідував справу Татарова.

На думку ЦПК, саме тому “татарівська” частина комісії блокує затвердження результатів конкурсу, на якому Клименко переміг.