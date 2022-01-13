Про це повідомляє Центр протидії корупції у Facebook.
Таке рішення 14 грудня ухвалила слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва Олена Чайка.
“Шевченківський суд Києва зробив Татарову подарунок, тихенько зобов’язавши прокурорів Венедіктової закрити справу через спливання строків розслідування. Зробили такий щедрий подарунок рівно через рік після того, як Печерський суд зобов’язав забрати справу Татарова у НАБУ.”,- зазначили у ЦПК.
У матеріалах справи йдеться, що Татаров отримав статус підозрюваного в кримінальному провадженні 30.11.2020, тобто останнім днем терміну досудового розслідування проти нього згідно з постановою заступника генерального прокурора про продовження терміну досудового розслідування до 3-х місяців було 28 лютого 20 року.
Оскільки протягом тривалого часу не відбувалося жодних процесуальних дій у кримінальному провадженні, сторона захисту Татарова у листопаді 2021 року звернулася до прокурора з клопотанням про вчинення процесуальної дії, а саме: ухвалення постанови про закриття кримінального провадження щодо Татарова, оскільки після повідомлення йому про підозру минув термін розслідування.
Зазначається, що рішення було винесено напередодні затвердження результатів конкурсу на главу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). На конкурсі переміг детектив НАБУ Олександр Клименко, котрий свого часу розслідував справу Татарова.
На думку ЦПК, саме тому “татарівська” частина комісії блокує затвердження результатів конкурсу, на якому Клименко переміг.
- Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров готує фальшування конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- Колишній глава Офісу президента, юрист Андрій Богдан назвав катастрофічною ситуацію, до якої призвело недотримання домовленостей з боку ОП перед Сполученими Штатами стосовно прийняття голови САП.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на кримінальне провадження, фігурантом якого є Олег Татаров. Відповідаючи на запитання, чи вважає він Татарова корупціонером, Зеленський заявив, що “не може робити такі висновки”.
- 23 грудня Офіс генерального прокурора передав кримінальне провадження стосовно заступника голови Офісу президента Олега Татарова з НАБУ в Службу безпеки України. Через це Татарову не змогли обрати запобіжний захід. Вищий антикорупційний суд 28 грудня також не зміг обрати запобіжний захід Татарову: на засідання не з’явилися прокурори.