За інформацією ЗМІ, попри заяви президента РФ Володимира Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі, навряд чи це станеться у найближчому майбутньому.

Про це повідомляє The Guardian.

У виданні наголосили, що заява Путіна про зберігання ядерних бомб у Білорусі – як і більшість його інших заяв про ядерну зброю – може бути не такою значною, як здається на перший погляд.

Ще у лютому 2022 року очільник Кремля про переведення російського ядерного арсеналу у стан підвищеної готовності. Водночас жодних помітних змін у ядерній позиції РФ чи переміщення ядерної зброї не було зафіксовано.

Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже не вперше натякають на певну домовленість щодо розміщення ядерної зброї у РБ. Більш того, ще понад рік тому Лукашенко провів референдум щодо змін у конституції, аби узаконити це питання.

Цього разу Путін погрожує зробити ще кілька кроків на цьому шляху, розпочавши на початку квітня підготовку білоруських екіпажів пілотувати літаки з ядерними бомбами та завершивши будівництво сховищ для тактичної ядерної зброї до 1 липня.

Однак ядерні експерти скептично ставляться до таких амбітних термінів і зазначають, що Росія працює над сховищем ядерної зброї в Калінінграді щонайменше сім років, і досі не ясно, чи дійсно бомби туди прибули.

На даний час також немає супутникових знімків, які б свідчили про те, що в Білорусі будують щось подібне.

“Я оглянув деякі з ймовірних баз і не бачу нічого, що вказувало б на будівництво ядерного сховища. Але повністю виключати це також не можна”, — сказав Ханс Крістенсен, директор проєкт ядерної інформації Федерації американських вчених.

Минулого тижня у Росії досить різко зреагували на рішення Великої Британії постачати Україні снаряди зі збідненим ураном.

Такі снаряди досить токсичні, вимагають спеціального поводження та становлять загрозу навколишньому середовищу, але вони аж ніяк не є ядерною зброєю. У своєму суботньому виступі Путін не зупинявся на цьому питанні.

Натомість він зосередився на давніх наріканнях Росії щодо домовленостей США про розподіл ядерної програми з п’ятьма своїми союзниками: Німеччиною, Нідерландами, Бельгією, Італією та Туреччиною. Згідно з цією домовленістю, США зберігають гравітаційні бомби B61 (загалом близько 100) у цих країнах, а їхні екіпажі навчаються керувати літаками, які їх перевозять, у разі ядерної війни.

Росія стверджує, що це є порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) 1968 року, а минулого тижня у спільній заяві Путіна та лідера КНР Сі Цзіньпіна говорилося: “Усі ядерні держави повинні утримуватися від розміщення ядерної зброї за кордоном і вивести ядерну зброю, розміщену за кордоном”.

Тому заява Путіна про ядерну зброю у Білорусі свідчить про те, що він змінив свою думку щодо цієї заяви.

Ці домовленості технічно не є порушенням ДНЯЗ, оскільки вони були створені до договору. Радянський Союз прийняв їх, і на той час Росія могла розмістити свою ядерну зброю в Білорусі чи будь-якій іншій її республіці. Але коли Білорусь, Україна та інші республіки стали незалежними, РФ це право втратила.

Адміністрація колишнього президента США Барака Обами розглядала виведення B61 з Європи як крок до роззброєння, але деякі європейські союзники чинили опір будь-яким подібним крокам. Таким чином, бомби не були виведені з Європи. Більш того, США модернізували ці бомби і їхня нова версія у процесі передачі до Європи.

“Нові бомби — це ціла нова хвиля зброї, що надходить, і це викликає серйозне занепокоєння у європейського населення. Путін, який вигукує це і погрожує зробити те саме, привертає увагу до проблеми, яка існує вже досить довго і на яку весь світ також намагається привернути увагу та розв’язати її”, — сказала Сузі Снайдер, програмна координаторка Міжнародної кампанії за скасування ядерної зброї.

Однак Крістенсен стверджував, що Путін значною мірою сам винен у тривалій присутності B61 в Європі через захоплення Криму та частини Донбасу в 2014 році.

“У мене немає жодних сумнівів, що якби Путін не почав те, що зробив у 2014 році, дуже ймовірно, що ядерну зброю вже було б виведено”, – сказав він.

ДОВІДКА: 25 березня президент Росії заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Хоча цей крок не був несподіваним, це один із найвиразніших ядерних сигналів Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну 13 місяців тому, і у відповідь Україна закликала скликати засідання Ради Безпеки ООН.

Путін порівняв розміщення зброї в Білорусі з практикою Сполучених Штатів щодо розміщення ядерної зброї в Європі. Вашингтон зберігає контроль над зброєю, утримуючи приймаючі країни, як-от Німеччину, від порушення своїх зобов’язань як неядерних держав.