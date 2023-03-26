Заява про розміщення російської ядерної зброї в РБ: у Болгарії закликали до переговорів

26 березня віцепрезидентка Болгарії Іліяна Йотова закликала до переговорів між РФ та Україною на тлі заяви президента РФ Володимира Путіна про розміщення у Білорусі російської ядерної зброї.

Про це повідомляє bTV Новините.

Йотова заявила, що ситуація стає “все більш і більш небезпечною і лякаючою”, і тому вони з президентом Болгарії Руменом Радєвим неодноразово закликали до переговорів.

Вона висловила припущення, що “це не порожні слова”, додавши, що більша кількість озброєнь у всіх країнах призводить до непередбачуваних рішень і на практиці загрожує серйозною війною.

Водночас висловила сподівання, що “розум все-таки візьме гору і що йдеться швидше про погрози, ніж про реальні дії”.