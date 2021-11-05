Індекс світових цін на продовольчі товари у жовтні досягнув 10-річного максимуму з липня 2011 року.

Про це йдеться у дослідженні Сільськогосподарської та продовольчої організації (СПО) ООН.

Індекс продовольчих цін СПО, що відстежує щомісячні зміни світових цін на “продовольчий кошик”, у жовтні склав 133,2 пункту. Це на 3,2% більше, ніж у вересні. Він зростає третій місяць поспіль.

Світові ціни на пшеницю зросли на 5% (у порівнянні з вереснем) на фоні глобального збільшення вирощування цієї культури. При цьому, в основних експортерів, таких як Канада, Росія та США, скорочуються запаси.

На більшість інших продуктів ціни також збільшувалися з місяця в місяць:

на рослинну олію – зросли на 9,6% та досягнули рекордного рівня;

на молочні продукти – зросли на 2,6%;

Причини зростання

Зростання цін на рослину олію обумовлено твердішими котируваннями на пальмову, соєву та соняшникову олії.

На пальмову олію ціни зростають третій місяць поспіль через пандемію коронавірусу, а також зменшенням її виробництва в Малайзії.

Зростання цін на молочні продукти пов’язане з ростом попиту на вершкове масло, знежирене та сухе молоко. Це відбувається на фоні того, що основні світові споживачі забезпечували більші запаси, ніж раніше. А ось ціни на сири залишилися на тому ж рівні.

Ціни на м’ясо свиней і великої рогатої худоби впали на тлі скорочення попиту з боку Китаю, а також через зниження закупівельної вартості у Бразилії. Але на м’ясо птахів та яловичину ціни виросли через значний попит.

А ось на цукор ціни знизилися. Це відбулося завдяки зняттю деяких карантинних обмежень в Індії та Таїланді, а також ослаблення бразильського реала (Бразилія є одним з ключових експортерів цукру – ред.) стосовно долара США.

Загалом на 2021 рік планується рекордне зростання виробництва зернових через високий попит, вищу рентабельність та збільшення виробництва у західноафриканських країнах.

Але високий попит та ціни на зернові також впливають на запаси, які дещо скорочуються. До кінця 2022 року вони складатимуть 0,8% всіх світових запасів до 819 млн тонн.