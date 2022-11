Про це повідомляє Julien’s Auctions у Twitter.

Декілька лотів, створених Gibson, – синьо-жовті гітари з підписами іменитих американських та британських музикантів, із зображеннями голуба миру та міжнародним символом миру.

Так, інструмент Маккартні реалізували за 77 000 доларів. Гітара Слеш — за 31 000 доларів, мексиканської поп-рок-групи Maná – понад 11 000 доларів.

Отримані кошти спрямують на допомогу постраждалим українцям через напад росіян, а також на відновлення України після закінчення воєнних дій. Окрім цього, частину коштів інвестують у розвиток українських музичних програм.

Sold for $76,800. A Gibson Les Paul played by @PaulMcCartney. Proceeds of this sale go to @gibsonguitar to support relief in Ukraine.

“Icons and Idols: Rock ‘N’ Roll” auction at the @HardRock in New York City and online at https://t.co/tzS6JKuf2p, Friday through Sunday. pic.twitter.com/Wb8TYB3Nju

— Julien’s Auctions (@JuliensAuctions) November 12, 2022