Про це повідомляє Julien’s Auctions у Twitter.

Декілька лотів, створених Gibson, – синьо-жовті гітари з підписами іменитих американських та британських музикантів, із зображеннями голуба миру та міжнародним символом миру.

Так, інструмент Маккартні реалізували за 77 000 доларів. Гітара Слеш — за 31 000 доларів, мексиканської поп-рок-групи Maná – понад 11 000 доларів.

Отримані кошти спрямують на допомогу постраждалим українцям через напад росіян, а також на відновлення України після закінчення воєнних дій. Окрім цього, частину коштів інвестують у розвиток українських музичних програм.

До вечора 13 листопада на заході мають реалізувати понад 1500 лотів, які раніше належали Курту Кобейну, Джону Леннону, Бобу Ділану, Прінсу та Мадонні.

На тлі війни в Україні Пол Маккартні неодноразово виходив на сцену з українським прапором: уперше це сталося у квітні на концерті у США, з якого розпочалося його світове турне. На іншому концерті у Сполучених Штатах музикант грав на гітарі, розфарбованій у жовтий та синій кольори.

Британський музикант є одним із багатьох світових знаменитостей, які підтримали Україну на тлі повномасштабного вторгнення РФ.