Про це повідомляє Julien’s Auctions у Twitter.
Декілька лотів, створених Gibson, – синьо-жовті гітари з підписами іменитих американських та британських музикантів, із зображеннями голуба миру та міжнародним символом миру.
Так, інструмент Маккартні реалізували за 77 000 доларів. Гітара Слеш — за 31 000 доларів, мексиканської поп-рок-групи Maná – понад 11 000 доларів.
Отримані кошти спрямують на допомогу постраждалим українцям через напад росіян, а також на відновлення України після закінчення воєнних дій. Окрім цього, частину коштів інвестують у розвиток українських музичних програм.
Sold for $76,800. A Gibson Les Paul played by @PaulMcCartney. Proceeds of this sale go to @gibsonguitar to support relief in Ukraine.
“Icons and Idols: Rock ‘N’ Roll” auction at the @HardRock in New York City and online at https://t.co/tzS6JKuf2p, Friday through Sunday. pic.twitter.com/Wb8TYB3Nju
— Julien’s Auctions (@JuliensAuctions) November 12, 2022
До вечора 13 листопада на заході мають реалізувати понад 1500 лотів, які раніше належали Курту Кобейну, Джону Леннону, Бобу Ділану, Прінсу та Мадонні.
На тлі війни в Україні Пол Маккартні неодноразово виходив на сцену з українським прапором: уперше це сталося у квітні на концерті у США, з якого розпочалося його світове турне. На іншому концерті у Сполучених Штатах музикант грав на гітарі, розфарбованій у жовтий та синій кольори.
Британський музикант є одним із багатьох світових знаменитостей, які підтримали Україну на тлі повномасштабного вторгнення РФ.
- Американський актор та кінорежисер Шон Пенн уже втретє за час повномасштабної війни відвідує Україну. Цього разу він привіз свою статуетку “Оскара” як символ віри в перемогу нашої країни.
- Британський актор Том Фелтон, відомий за роллю Драко Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера, записав відеозвернення до українців. Зокрема він подякував за те, що навіть під час війни українці рятують тварин.
- Відомий гурт Scorpions замінив рядки зі свого хіта Wind of Change зі згадкою Москви на слова про Україну. Так музиканти висловили підтримку Україні у боротьбі з РФ.
- Міжнародна телевізійна премія “Еммі” виключила з конкурсної програми усі проєкти, дотичні до РФ через російську військову агресію проти України.