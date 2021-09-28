Терористична організація "Талібан", яка очолила новий уряд в Афганістані, заборонила жінкам з'являтися в університетах. Це стосується як студенток, так і викладачок.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Про нові правила оголосив ректор Кабульського університету Мохаммад Ашраф Гайрат:

“Поки в країні не відновлять справжню ісламську атмосферу, жінкам не дозволять навчатися в університетах та працювати тут. Іслам – понад усе”.

Аналогічна практика була в 1990-х роках, коли жінкам не дозволяли з’являтися у людних місцях без чоловічого супроводу, їх могли побити чи не пустити в школу.

Проти нового указу виступили жінки, які працювали в освітній сфері протягом останніх 20 років. Вони заявили, що “Талібан” не має права на “монополію ісламу”.

“У цьому святому місці (університеті) не було нічого антиісламського… Тут навчалися президенти, вчителі, інженери, навіть мулли… Кабульський університет – колиска афганської нації”, – сказала одна із викладачок на умовах анонімності.

Вона згадала про те, що з приходом до влади таліби обіцяли не забороняти жінкам навчатися, працювати та брати участь в урядових процесах. Але з часом було сформовано повністю чоловічий уряд, а жінкам в Афганістані заборонили працювати, посилаючись на міркування безпеки.

“Надія зникає, бо вся система освіти потроху руйнується… Вони (таліби) все зіпсували”, – сказав Хамід Обаїді, ексречник міністерства вищої освіти.

Наразі в Афганістані десятки тисяч студентів та учнів залишаються вдома, оскільки їх школи та навчальні заклади – зачинено. Американський університет в Афганістані, у який США інвестували понад 100 млн доларів, було закрито.

Професори та викладачі в різних куточках Афганістану сидять вдома без роботи, очікуючи на нові правила талібів. При цьому, державні посади в країні отримують “чиновники” з мінімальним академічним досвідом.

Як символічний акт спротиву – протест педагогів Афганістану минулого тижня направив уряду листа з вимогою скасувати призначення Гайрата, бо в нього немає освіти. У соціальних мережах користувачі писали про те, що він постійно сварився з вчителями та учнями в школі, дотримувався екстремістських поглядів.

Однак, заяву університетського ректора щодо заборони для жінок не підтвердили керівники “Талібану”. Головний представник руху Забіхулла Муджахід сказав:

“Можливо, то його думка”.

Однак, він відмовився дати розгорнутий коментар та пояснити гарантії щодо працевлаштування та навчання представниць жіночої статі в освітній сфері. Він лише сказав, що таліби досі працюють над тим, аби “створити транспортну систему, де б жінки були в безпеці”.

Наразі в Афганістані відновили роботу приватні вищі навчальні заклади, а державні – невідомо чи працюватимуть взагалі. Навіть якщо їх роботу відновлять, жінки навчатимуться окремо, і навчатимуть їх тільки жінки.

Коли на початку 1990-х років у Афганістані тривала громадянська війна, більшість університетів не працювала. Коли в 1996 році до влади прийшли таліби – вони фактично поклали кінець відновленню системи вищої освіти. Жінкам та дівчаткам було категорично заборонено відвідувати будь-які навчальні заклади.

Після американського вторгнення у 2001 році, у систему освіти Афганістану було інвестовано понад мільярд доларів. Гроші спрямували на розширення та покращення системи коледжів та університетів у країні. Окрім США, таку ініціативу підтримали міжнародні інститути, Всесвітній банк і так далі. На початку 20221 року в країні працювало понад 150 вищих навчальних закладів. В них навчалися понад 500 тисяч студентів, з яких третина – жінки.

Сотні професорів та студентів все ще намагаються втекти з Афганістану. Більшість з них роблять це через міжнародні організації та спонсорів, із якими були пов’язані в минулому.

Ісламістський рух “Талібан” наказав працівницям органів міської влади у Кабулі залишатися вдома. Це не стосується лише тих жінок, яких на роботі не можуть замінити чоловіки.

До речі, нещодавно таліби наказали відновити навчальний процес в Афганістані. Однак до роботи дозволено повернутися лише педагогам-чоловікам та учням-хлопчикам.

20 років тому, правлячи Афганістаном, таліби не дозволяли дівчаткам навчатися, а жінкам — працювати. В деяких афганських провінціях, які були під контролем талібів, такі обмеження залишаються й досі. Виняток — жінки, які працюють у сфері охорони здоров’я та у сфері освіти.

Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.