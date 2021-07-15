В кінці липня минулого року Державне бюро розслідувань закрило "релігійне" кримінальне провадження проти п'ятого президента України Петра Порошенка (його ще називали "справою про Томос"). Але розслідування відновили.

Про це заявив адвокат Порошенка Ігор Головань у блозі для УП.

Майже рік тому ДБР вимушено закрило цю справу після восьми місяців розслідування.

“Але виявляється, цей театр абсурду тоді не закінчився! Постанову про закриття провадження було скасовано у березні 2021 року”, – заявив Головань.

За його словами, у травні цього року прокуратура забрала цю справу з центрального апарату ДБР і передала її у Миколаїв.

“Тобто, офіційно це сформульовано так: “прокурором, який здійснював нагляд у кримінальному провадженні підслідність у даному провадженні визначено за Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Миколаєві”. А щоб повністю сліди замести, справу передали до слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, але з дислокацією у м. Одесі”, – додає адвокат.

Голова зазначив, що, ймовірно, саме там ДБР зібрало найкращих своїх релігієзнавців. Але і тим суперпрофесіоналам завдання не видалося легким.

Тому старший слідчий другого слідчого відділу Територіального управління ДБР Гарановський О.В. за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури Полубок Д.Ю. звернувся до суду із клопотанням про продовження розслідування на рік – до 13.07.2022 року.

“Миколаївським з дислокацією в Одесі релігієзнавцям з ДБР мало двох років “розслідування”, їм потрібно три. І слідчий суддя бажання задовольнив, строк досудового розслідування до 13.07.2022р. продовжив”, – заявив Головань.