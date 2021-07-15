Про це заявив адвокат Порошенка Ігор Головань у блозі для УП.
Майже рік тому ДБР вимушено закрило цю справу після восьми місяців розслідування.
“Але виявляється, цей театр абсурду тоді не закінчився! Постанову про закриття провадження було скасовано у березні 2021 року”, – заявив Головань.
За його словами, у травні цього року прокуратура забрала цю справу з центрального апарату ДБР і передала її у Миколаїв.
“Тобто, офіційно це сформульовано так: “прокурором, який здійснював нагляд у кримінальному провадженні підслідність у даному провадженні визначено за Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Миколаєві”. А щоб повністю сліди замести, справу передали до слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, але з дислокацією у м. Одесі”, – додає адвокат.
Голова зазначив, що, ймовірно, саме там ДБР зібрало найкращих своїх релігієзнавців. Але і тим суперпрофесіоналам завдання не видалося легким.
Тому старший слідчий другого слідчого відділу Територіального управління ДБР Гарановський О.В. за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури Полубок Д.Ю. звернувся до суду із клопотанням про продовження розслідування на рік – до 13.07.2022 року.
“Миколаївським з дислокацією в Одесі релігієзнавцям з ДБР мало двох років “розслідування”, їм потрібно три. І слідчий суддя бажання задовольнив, строк досудового розслідування до 13.07.2022р. продовжив”, – заявив Головань.
- У червні стало відомо, що Державне бюро розслідувань (ДБР) завело на п’ятого президента Петра Порошенка справу “за розпалювання міжрелігійної ворожнечі” через отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України.
- Православна церква України назвала “ганебною спробою тиску” кримінальну справу проти п’ятого президента Петра Порошенка про “розпалюванні міжрелігійної ворожнечі” при її створенні.
- 9 липня керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький перерахував кримінальні провадження, фігурантом яких є п’ятий президент Петро Порошенко і які є безперспективними. Він зазначив, що 80% проваджень проти Порошенка потрібно закрити, в тому числі про Томос та підписання Мінських домовленостей. Згодом Корецького, який також заявив про тиск у справах проти Петра Порошенка, звільнили з ДБР.