Термінові переговори з приводу загострення ситуації на Донбасі між головами МЗС України та Росії Дмитром Кулебою та Сергієм Лавровим не відбулися.

Про це в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV повідомив Дмитро Кулеба.

Як повідомлялося раніше, в неділю, 6 вересня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим для обговорення ситуації на Донбасі, однак ці переговори так і не відбулися.

За словами Кулеби, спершу МЗС РФ “жваво” відреагувало на пропозицію, проте вже вранці понеділка розмову було відкладено на невизначений термін.

“Потім, сьогодні зранку, ми отримали повідомлення, що міністр Лавров відбув у відрядження і невідомо, коли ця розмова відбудеться. Як стало відомо, він відбув до Сирії. Тому я готовий, чекаю на розмову”, — повідомив міністр.

Кулеба наголосив, що переговори з приводу загострення ситуації на Донбасі треба вести саме з російською стороною.

“Я вважаю, що коли вбивають на Сході українського солдата, то єдина сторона, з якою потрібно говорити, це Російська Федерація. Саме таке доручення дав мені вчора президент — поговорити з Лавровим”, — сказав він.

Міністр зазначив, що планує обговорити з Лавровим три питання.

“Перше питання — як пояснює РФ те, що сталося. Друге — чи залишається вона відданою режиму припинення вогню. Третє — обговорити підготовку до зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату, яка має відбутися одразу після зустрічі радників”, — пояснив голова МЗС.

Також Кулеба наголосив, що загострення ситуації на Донбасі вигідне для Росії, оскільки зараз починається передвиборча кампанія в Україні і йде підготовка до зустрічі “нормандської четверки”.

“У нас з РФ дві війни: одна гаряча збройна, інша дипломатична. У мене є стійке враження, що вчора і сьогодні крок зробила російська партія збройної війни. Очевидно, що недарма це саме зараз відбувається — перед початком передвиборчої кампанії в Україні. Ми розуміємо, що у нас є політичні сили, для яких будь-яка погана новина зі сходу додає балів. І напередодні зустрічі радників, тому що це підвищення ставок, зміна атмосфери та питань, які потрібно обговорювати, оскільки ми маємо знову відкататися у питання безпеки, оскільки вони порушені”, — підсумував Кулеба.