Про це в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV повідомив Дмитро Кулеба.
Як повідомлялося раніше, в неділю, 6 вересня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим для обговорення ситуації на Донбасі, однак ці переговори так і не відбулися.
За словами Кулеби, спершу МЗС РФ “жваво” відреагувало на пропозицію, проте вже вранці понеділка розмову було відкладено на невизначений термін.
“Потім, сьогодні зранку, ми отримали повідомлення, що міністр Лавров відбув у відрядження і невідомо, коли ця розмова відбудеться. Як стало відомо, він відбув до Сирії. Тому я готовий, чекаю на розмову”, — повідомив міністр.
Кулеба наголосив, що переговори з приводу загострення ситуації на Донбасі треба вести саме з російською стороною.
“Я вважаю, що коли вбивають на Сході українського солдата, то єдина сторона, з якою потрібно говорити, це Російська Федерація. Саме таке доручення дав мені вчора президент — поговорити з Лавровим”, — сказав він.
Міністр зазначив, що планує обговорити з Лавровим три питання.
“Перше питання — як пояснює РФ те, що сталося. Друге — чи залишається вона відданою режиму припинення вогню. Третє — обговорити підготовку до зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату, яка має відбутися одразу після зустрічі радників”, — пояснив голова МЗС.
Також Кулеба наголосив, що загострення ситуації на Донбасі вигідне для Росії, оскільки зараз починається передвиборча кампанія в Україні і йде підготовка до зустрічі “нормандської четверки”.
“У нас з РФ дві війни: одна гаряча збройна, інша дипломатична. У мене є стійке враження, що вчора і сьогодні крок зробила російська партія збройної війни. Очевидно, що недарма це саме зараз відбувається — перед початком передвиборчої кампанії в Україні. Ми розуміємо, що у нас є політичні сили, для яких будь-яка погана новина зі сходу додає балів. І напередодні зустрічі радників, тому що це підвищення ставок, зміна атмосфери та питань, які потрібно обговорювати, оскільки ми маємо знову відкататися у питання безпеки, оскільки вони порушені”, — підсумував Кулеба.
- Нагадаємо, 6 вересня, Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців. Спершу окупанти з гранатомета прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки. Обстріл мав місце і по позиціях ЗСУ біля Курахового (за 30 км від Красногорівки). #Букви показували, як виглядають позиції ООС після обстрілу. Внаслідок обстрілу був поранений український військовослужбовець.
- Також 6 вересня військовослужбовці продовжують гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Під час евакуації особового складу двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в “сірій зоні”, підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.
- Ввечері незаконні збройні формування зі стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових неподалік Причепилівки. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув.
- Офіс президента, голова української делегації у ТГК Леонід Кравчук та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба називали ці інциденти “провокаціями”.