Про це повідомили в Telegram каналі її пресслужби “Пул першої”.
В понеділок, 5 жовтня, Тихановська, перебуваючи у Берліні, зустрілася з представниками білоруської діаспори в Берліні.
Учасники зустрічі поставили їй запитання з проводу того, з ким би вона хотіла зустрітися як політикиня.
“З Володимиром Путіним — щоб зрозуміти, чому він підтримує Лукашенко”, — відповіла вона.
На питання проте, з ким Світлана хоче побачитися не як політик, вона відповіла, що хоче побачитися з чоловіком — Сергієм Тихановським.
Раніше повідомлялося, що Тихановська переконана, що Путін стане для білорусів національним героєм, якщо підтримає протестувальників.
Нагадаємо, 14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі, за якими нібито отримав перемогу Олександр Лукашенко, опозиційна кандидатка Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради. Її мета — “забезпечення трансферу влади”.
10 вересня парламент Литви офіційно назвав Світлану Тихановську законним президентом Білорусі, а КР — “єдиними законними представниками білоруського народу”.
До президії КР увійшли 7 осіб. Наразі всі вони заарештовані або виїхали за кордон. Останньою виїхала лауреатка Нобелівської премії з літератури, білоруська письменниця Світлана Алексієвич, вона у Німеччині.
- Тим часом влада Білорусі відновила обговорення дорожніх карт по інтеграції з Росією в так звану Союзну державу.
- На вулицях білоруських міст почали роздавати безкоштовні газети з закликами до “відновлення єдиної країни” та об’єднання Білорусі та Росії.