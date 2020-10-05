Про це повідомили в Telegram каналі її пресслужби “Пул першої”.

В понеділок, 5 жовтня, Тихановська, перебуваючи у Берліні, зустрілася з представниками білоруської діаспори в Берліні.

Учасники зустрічі поставили їй запитання з проводу того, з ким би вона хотіла зустрітися як політикиня.

“З Володимиром Путіним — щоб зрозуміти, чому він підтримує Лукашенко”, — відповіла вона.