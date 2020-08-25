У TikTok розкрили інформацію про активність користувачів соціальної мережі з моменту її появи в США до сьогодні.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

На сьогодні в соцмережі реєструються близько 100 мільйонів користувачів на місяць. Це на 800% більше, ніж у січні 2018 року, коли соцмережа щойно вийшла на ринок.

В цілому, 2 мільярди людей по всьому світу користуються додатком TikTok. У день соцмережа має близько 50 мільйонів активних користувачів.

У січні 2018 року в соцмережі були зареєстровані майже 11 мільйонів американців. За рік їх кількість зросла до 27 мільйонів. У червні 2020 року американців, які користуються TikTok, близько 91 мільйона. У серпні їх уже понад 100 мільйонів.

Як відомо, президент США Дональд Трамп видав указ, згідно з яким компанія ByteDance повинна протягом 90 днів продати всі активи на території США, пов’язані з TikTok. Раніше він розпорядився заблокувати китайські додатки TikTok і WeChat на території своєї країни.

Трамп вважає, що TikTok співпрацює зі спецслужбами Китаю і може загрожувати національній безпеці США.

Зазначалося, що можливість придбання TikTok розглядають компанії Microsoft і Twitter.

Тепер же ЗМІ повідомляють про ще одного потенційного покупця – корпорацію Oracle.

Як пише агентство Bloomberg, співзасновник Oracle Ларрі Еллісон – один із небагатьох магнатів Кремнієвої долини, котрий відкрито підтримує Трампа. У лютому мільярдер організував у своєму маєтку збір коштів для президента США.

Oracle – другий за розміром виробник програмного забезпечення у світі.

Компанія, вартість якої оцінюється в $166 млрд, володіє значним обсягом вільних коштів, щоб дозволити собі покупку TikTok (який оцінюють у 20-50 млрд доларів).