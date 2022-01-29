Про це він заявив в інтерв’ю державному телеканалу країни “Хабар 24”.
Нагадаємо, що у Казахстані з 2 січня розпочалися масові протести через підвищення вартості палива у 2-2,5 раза. Згодом мітинги охопили більшу частину країни, а до економічних вимог додалися й політичні. Люди вимагали відставку з політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, також чинного лідера країни Касима-Жомарта Токаєва та призначення нових демократичних виборів.
У відповідь на протести влада застосувала зброю. Лише за офіційними даними, загинули щонайменше 227 людей. Військам дали пряму вказівку стріляти по мітингувальниках. Тоді Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження.
Частину жертв влада ідентифікувала як “терористів”, на яких поклали відповідальність за заворушення. За словами Токаєва, “бойовики” мали намір захопити владу в країні, при цьому план атаки був комплексним.
Що стосується міжнародного розслідування подій у Казахстані, я не вважаю за необхідне проводити таке розслідування, впораємося самі. У нас є чесні та об’єктивні люди, які стануть на чолі громадських комісій”, – наголосив Токаєв.
- Нещодавно журналісти та блогери з Узбекистану розповіли, що до них звернулися правоохоронні органи та спецслужби. Їх викликали на розмову через те, що вони висвітлюють масові протести та заворушення у Казахстані.
- Нагадаємо, що Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв призначив Аліхана Смаїлова новим прем’єр-міністром країни. Раніше його кандидатуру на засіданні парламенту висунув сам Токаєв.
- Також Токаєв анонсував вивід військ ОДКБ з Казахстану. Вивід військ повинен розпочатися за два дні.