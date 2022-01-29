Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не вважає за необхідне міжнародне розслідування загибелі людей під час масових протестів.

Про це він заявив в інтерв’ю державному телеканалу країни “Хабар 24”.

Нагадаємо, що у Казахстані з 2 січня розпочалися масові протести через підвищення вартості палива у 2-2,5 раза. Згодом мітинги охопили більшу частину країни, а до економічних вимог додалися й політичні. Люди вимагали відставку з політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, також чинного лідера країни Касима-Жомарта Токаєва та призначення нових демократичних виборів.

У відповідь на протести влада застосувала зброю. Лише за офіційними даними, загинули щонайменше 227 людей. Військам дали пряму вказівку стріляти по мітингувальниках. Тоді Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження.

Частину жертв влада ідентифікувала як “терористів”, на яких поклали відповідальність за заворушення. За словами Токаєва, “бойовики” мали намір захопити владу в країні, при цьому план атаки був комплексним.