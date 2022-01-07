У Казахстані "в основному" відновили конституційний правопорядок. Разом з тим, армії дали пряму вказівку стріляти по мітингувальниках.

Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

“Конституційний порядок здебільшого відновлено у всіх регіонах країни. Місцеві органи контролюють ситуацію. Але терористи, як і раніше, застосовують зброю, завдають шкоди майну громадян. Тому контртерористичні акції слід продовжувати до повного знищення бойовиків”, – сказав Токаєв.

На всій території країни запроваджено критичний “червоний” рівень терористичної небезпеки.

Крім того, президент назвав мітингувальників бандитами і віддав наказ стріляти по них.

“Я дав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Нам довелося мати справу із озброєними та підготовленими бандитами, як місцевими, так ііноземними. Саме з бандитами та терористами. Тож їх треба знищити. І це буде зроблено найближчим часом”, – сказав він.

Під час протестів у Казахстані було вбито 26 мітингувальників, поранено 19, а всього затримано було затримано три тисячі людей.