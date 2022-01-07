Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
“Конституційний порядок здебільшого відновлено у всіх регіонах країни. Місцеві органи контролюють ситуацію. Але терористи, як і раніше, застосовують зброю, завдають шкоди майну громадян. Тому контртерористичні акції слід продовжувати до повного знищення бойовиків”, – сказав Токаєв.
На всій території країни запроваджено критичний “червоний” рівень терористичної небезпеки.
Крім того, президент назвав мітингувальників бандитами і віддав наказ стріляти по них.
“Я дав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Нам довелося мати справу із озброєними та підготовленими бандитами, як місцевими, так ііноземними. Саме з бандитами та терористами. Тож їх треба знищити. І це буде зроблено найближчим часом”, – сказав він.
Під час протестів у Казахстані було вбито 26 мітингувальників, поранено 19, а всього затримано було затримано три тисячі людей.
- Нагадаємо, у Казахстані попри розпуск уряду продовжуються протести. Мітингарі штурмують будівлю акімату (міської адміністрації) міста Актобе, в Алмати під час сутичок підпалили будівлю прокуратури.
- Також повідомляється про те, що у місті Талдикорган протестувальники знесли встановлений там пам’ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.
- 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 00:30 5 січня до 00:00 19 січня 2022 року.
- Пізніше президент Казахстану звернувся до ОДКБ по допомогу з придушенням протестів. Протестувальників він назвав “бандитами” та “терористами”, котрі пройшли “серйозну підготовку за кордоном”, а ситуацію у Казахстані – “зовнішньою загрозою”.
- У відповідь на звернення Токаєва, у Раді Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) погодились надіслати до Казахстану російські війська та війська партнерів Кремля для придушення протестних виступів.
- Про перебіг подій у Казахстані читайте тут