Президент США Дональд Трамп невдоволений, що Держдеп прийняв рішення евакуювати деяких американських громадян з круїзного лайнера Diamond Princess до Америки, дарма що вони були заражені коронавірусом.

Про це повідомляє Washington Post.

У понеділок, 17 лютого, США евакуювали своїх громадян з круїзного лайнера Diamond Princess біля берегів Японії. У чотирнадцяти з 328 туристів медики виявили симптоми коронавірусу.

Представники Центру по контролю і профілактиці захворювань (CDC) виступали категорично проти ініціативи Держдепу забрати заражених американців, посадивши їх на окремі місця в літаку.

У двох літаках Boeing 747, призначених для евакуації громадян, було 18 посадкових місць, закритих спеціальним пластиковим матеріалом з чотирьох боків.

Після того як літаки з американцями прибули до США, всіх пасажирів помістили в карантин, а тих, у кого були симптоми коронавірусу, перевірили повторно. У 11 з них зараження підтвердилося. У двох пасажирів зараження не підтвердилося й один все ще чекає результатів.

Президенту Трампу про таке рішення повідомили після того, як евакуйовані громадяни вже були на території країни.

Він підтримав думку CDC, зазначивши, що чиновники Держдепу піддали ризику зараження коронавірусом не лише тих американців, які поверталися одним літаком з інфікованими, але також медиків і членів екіпажу.

Як виявилося, хворих коронавірусом по прильоту в США перевели в ізолятор, не повідомивши про це Трампа.

Карантин на лайнері Diamond Princess тривав з 4 лютого. 19 лютого його залишили перші пасажири, які не були заражені. 20-го планували відпустити ще 500.