Про це сам Трамп розповів під час брифінгу в Білому домі.
Трамп розповів, що два тижні тому, коли стало відомо про випадок зараження коронавірусом серед його оточення, він почав приймати цей препарат.
“Я почав приймати його, тому що думаю, що це добре. Я чув багато хороших історій. Ви знаєте, мені це не зашкодить”, – сказав Трамп.
За словами Трампа, гідроксихлорохін приймають також багато лікарів і медсестри, як профілактичний засіб.
Президент США стверджує, що вирішив приймати препарат після консультацій з лікарем Білого дому.
“Лікар Білого дому не рекомендував, ні. Я запитав у нього: “Що ви думаєте про це?” Він відповів: “Ну, якщо вам це подобається”, – зазначив він.
У свою чергу лікар Білого дому Шон Конлі підтвердив, що дійсно обговорював з Трампом застосування гідроксихлорохіну. Він розповів, що після тривалої бесіди вони дійшли висновку, що можлива користь від лікування препаратом переважує відносні ризики. При цьому Трамп регулярно тестується на коронавірус і “продовжує давати негативні результати”.
- Раніше в Україну почали постачати препарат з діючою речовиною гідроксихлорохін, що використовується для лікування пацієнтів з COVID-19. Так, 3 квітня МОЗ відправило в регіони 2250 упаковок препарату “Плаквеніл”.
- Як повідомлялося раніше, для симптоматичного лікування хворих з тяжкою і вкрай важкою формою захворювання COVID-19 Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує препарати “Плаквеніл”, “Актемра” і “Калетра”. Лікар-інфекціоніст і головлікар Олександрівської лікарні (Київ) Людмила Антоненко розповіла про побічну дію цих препаратів.
- У Франції повідомили, що стан 43 пацієнтів, яких лікували гідроксихлорохіном від коронавірусу COVID-19, значно погіршився. Так, цей препарат потенційно збільшує ризики, зокрема серцево-судинних ускладнень, у пацієнтів з COVID-19