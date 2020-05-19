Президент США майже два тижні приймає антималярійний препарат гідроксихлорохін задля профілактики коронавірусної хвороби. Користь цього препарату так і не була доведена лікарями.

Про це сам Трамп розповів під час брифінгу в Білому домі.

Трамп розповів, що два тижні тому, коли стало відомо про випадок зараження коронавірусом серед його оточення, він почав приймати цей препарат.

“Я почав приймати його, тому що думаю, що це добре. Я чув багато хороших історій. Ви знаєте, мені це не зашкодить”, – сказав Трамп.

За словами Трампа, гідроксихлорохін приймають також багато лікарів і медсестри, як профілактичний засіб.

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Президент США стверджує, що вирішив приймати препарат після консультацій з лікарем Білого дому.

“Лікар Білого дому не рекомендував, ні. Я запитав у нього: “Що ви думаєте про це?” Він відповів: “Ну, якщо вам це подобається”, – зазначив він.

У свою чергу лікар Білого дому Шон Конлі підтвердив, що дійсно обговорював з Трампом застосування гідроксихлорохіну. Він розповів, що після тривалої бесіди вони дійшли висновку, що можлива користь від лікування препаратом переважує відносні ризики. При цьому Трамп регулярно тестується на коронавірус і “продовжує давати негативні результати”.