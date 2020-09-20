Трамп схвалив придбання бізнесу TikTok американськими компаніями Oracle і Walmart

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Трамп заявив журналістам, що дав своє “благословіння” партнерству між TikTok і американськими фірмами Oracle та Walmart.
У серпні президент США Дональд Трамп видав указ, згідно з яким компанія ByteDance повинна протягом 90 днів продати всі активи на території США, пов’язані з TikTok. Раніше він розпорядився заблокувати китайські додатки TikTok і WeChat на території своєї країни.
TikTok подала до суду, аби оскаржити заборону, введену президентом Трампом.
#WeAreTikTok and we are here to stay! pic.twitter.com/AaA8OhpvGx
— TikTok (@tiktok_us) September 19, 2020
Власник TikTok, ByteDance, заперечує звинувачення в тому, що додаток контролюється правлячої Комуністичної партією Китаю або ділиться з нею даними.
У суботу Трамп заявив, що угода забезпечить безпеку даних приблизно 100 мільйонів американців, які використовують додаток, і заявив репортерам: “Безпека буде 100-відсоткова”.
“Я благословив цю угоду. Я схвалюю угоду в концепції”, – сказав Трамп.
TikTok і ByteDance привітали схвалення президентом Трампом запропонованої угоди, яку ще потрібно буде підписати китайському уряду.
- У вересні стало відомо, що китайська приватна холдингова компанія ByteDance вибрала Oracle Corp. в якості партнера, щоб спробувати врятувати американський бізнес TikTok.
- Влада США вирішила заборонити завантажувати розроблені в Китаї застосунки TikTok і WeChat, починаючи з неділі, 20 вересня.