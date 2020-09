Трамп схвалив придбання бізнесу TikTok американськими компаніями Oracle і Walmart

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Трамп заявив журналістам, що дав своє “благословіння” партнерству між TikTok і американськими фірмами Oracle та Walmart.

У серпні президент США Дональд Трамп видав указ, згідно з яким компанія ByteDance повинна протягом 90 днів продати всі активи на території США, пов’язані з TikTok. Раніше він розпорядився заблокувати китайські додатки TikTok і WeChat на території своєї країни.

TikTok подала до суду, аби оскаржити заборону, введену президентом Трампом.

