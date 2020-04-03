Президенту США Дональду Трампу зробили другий тест на коронавірус, який дав негативний результат.

Про це повідомляє Reuters.

Перший тест президенту зробили 15 березня, після того, як він контактував з делегацією з Бразилії, у членів якої діагностували захворювання коронавірусною інфекцією.

За словами лікаря Білого дому, у президента США Дональда Трампа негативний результат на коронавірус.

Цього разу Трампа тестували новим тестом, який показує результат через 15 хвилин. У листі лікаря Трампа Шона Конлі, опублікованому Білим домом, сказано, що президент здоровий і без симптомів.

Йдеться про новий тест Abbott Laboratories (ABT.N), який дає результати протягом 15 хвилин або менше.