Про це повідомляє Reuters.
Перший тест президенту зробили 15 березня, після того, як він контактував з делегацією з Бразилії, у членів якої діагностували захворювання коронавірусною інфекцією.
За словами лікаря Білого дому, у президента США Дональда Трампа негативний результат на коронавірус.
Цього разу Трампа тестували новим тестом, який показує результат через 15 хвилин. У листі лікаря Трампа Шона Конлі, опублікованому Білим домом, сказано, що президент здоровий і без симптомів.
Йдеться про новий тест Abbott Laboratories (ABT.N), який дає результати протягом 15 хвилин або менше.
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