#Букви зібрали найпопулярніші тренди Pinterest, Instagram, TikTok, та Google, щоб показати головні святкові тенденції 2021 року.

Про це повідомляють #Букви.

Важливою традицією Різдва та Нового року є прикрашання будинку та ялинки. Цього сезону варто прикрасити святкову залу яскравими кольорами та переробленими матеріалами.

Також збільшується кількість пошуків недорогого декору і подарунків через фінансові труднощі, спричинені пандемією. Після важкого 2020 року створення радісного настрою з простими зручностями та теплими сімейними традиціями — те, що потрібно цього року.

Вінтажний декор

Переживання глобальної пандемії змусило людей цінувати дрібниці в житті, тож починають повертатися ностальгійні тренди, як-от культові керамічні ялинки. Згідно з Instagram, користувачі соцмережі активно шукають старовинні святкові прикраси.

Під тегом #CeramicChristmasTree розміщено понад 15 000 постів, і люди вже діляться цьогорічними знахідками.

Перероблені матеріали

Цього сезону спостерігається тенденція запаковувати подарунки тканиною замість паперу та купувати екологічно чисті предмети декору, коли це можливо. За останні п’ять років кількість пошукових запитів у Google з фразою “екологічне Різдво” зросла на 117%.

Можна залишатися в тренді, при цьому підтримуючи довкілля та використовуючи тканинні подарункові пакети.

Декор з пампасної трави

Пампасна трава цього року була доволі популярна, і вона також увійшла у святкові тренди. Різдвяні ялинки з пампасної трави – це нова святкова тенденція, яка може бути з варіантами різних розмірів і кольорів. Така ялинка має естетичний вигляд та не впадає в око.

Білий для контрасту кольорів

Варто використати більше білого під час прикрашання оселі чи ялинки. Таке рішення додасть контрасту головним елементам декору та яскравим прикрасам. Можна придбати повністю білу ялинку, чи припорошену штучним снігом. Так ваш декор стане помітнішим на її тлі.

Завдяки м’якому білому кольору декорацій у поєднанні з текстурованим білим у залі створюється ідеальна святкова атмосфера.

Світлодіодні гілочки замість ялинки

Світлодіодна ялинка з гілочок залишиться в тренді й цього року, але поступово вона стає популярним декором цілий рік, розширюючи використання за межами святкового сезону. Головна перевага – голі гілки з теплим освітленням додають відчуття свята, не перевантажуючи простір.

Недорогий декор та прикраси

Здебільшого щороку в оселях створюється один і той же святковий декор, оскільки він простий і практичний. Можна не витрачати багато грошей на нові предмети декору — скоріше, переробити вже наявні речі та поєднати їх із недорогими новорічними прикрасами своїми руками, аби залишилося більше бюджету на святкову трапезу, подарунки тощо.

Святкування вдома

Згідно з дослідженнями Pinterest, люди вже шукають, як відзначати свята вдома. Торік не було іншого вибору, окрім як провести канікули вдома, хоча, це була приємна зміна темпу шалено насичених святкових сезонів, до яких ми звикли.

Це також допомогло нам зрозуміти, що насправді важливо: проводити час із нашими близькими та рідними.