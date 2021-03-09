В Україні продовжує зростати захворюваність на коронавірус COVID-19: за минулий тиждень виявили майже 55 тисяч нових випадків, що на 10 тисяч більше, ніж тижнем раніше.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Так, із 1 по 7 березня в Україні на COVID-19 захворіли 54 666 людей, тоді як тижнем раніше було трохи більше, ніж 44 тисячі.

“За минулий тиждень у нас загалом захворіло 54 666 осіб. Ми бачимо зростання, якщо порівняти з позаминулим тижнем, де було трохи більше, ніж 44 тисячі. Тобто майже на 10 тисяч більше нововиявлених хворих ми зафіксували за минулий тиждень”, – зазначив Степанов.

Він додав, що в країні також продовжує зростати кількість госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом.

“Як і решта країн світу, ми вже декілька днів, майже тиждень поспіль, фіксуємо зростання кількості хворих – і як наслідок зростання кількості госпіталізованих людей. На ранок понеділка (8 березня, – ред.) у наших лікарнях перебували 26 525 осіб”, – розповів міністр.

“Ми можемо констатувати, що зараз як в усьому світі, так і в Україні вже почалася третя хвиля пандемії коронавірусу. Україна не є винятком. І для нас це не стало несподіванкою. Ми готувалися до неї, в тому числі, зміцнюючи нашу медичну систему”, – запевнив він.

Очільник МОЗ нагадав, що в Україні нещодавно виявили “британський” штам коронавірусу, який є більш заразним.

“Цей штам коронавірусу відрізняється коротким інкубаційним періодом, 1-3 дні, втричі більшою заразністю, зменшенням частки безсимптомних або легких форм захворювання та, на жаль, високою смертністю”, – повідомив Степанов.

Він додав, що, крім органів дихання, вказаний штам коронавірусу “почав вражати нирки, печінку і центральну нервову систему”.

(На відео – з 3:20)