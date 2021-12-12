Тревіса Скотта вилучили зі складу музичного фестивалю Coachella через смертельну тисняву, яка забрала життя 10 осіб на Astroworld.

Про це повідомляють The New York Post.

Скотт мав бути серед хедлайнерів надзвичайно популярного щорічного музичного фестивалю в Каліфорнії, однак організатори викреслили його.

Це трапилося тому, що онлайн-петиція Оголошення на сайті change.org із закликом до його видалення зібрала понад 60 000 підписів.

“У зв’язку з нещодавньою трагедією та непотрібною смертю на концерті Тревіса Скотта Astroworld через власну грубу недбалість і відсутність співчуття до людського життя, ми просимо AEG, Пола Толлета та Goldenvoice [організатори] усунути його як виконавця взагалі з фестивалю”, – йдеться в онлайн-петиції.

Минулого тижня компанія Anheuser-Busch прибрала з полиць магазинів лінійку мінеральну зелтерську воду під брендом Scott, заявивши в заяві, що “шанувальники бренду розуміють і поважають” це рішення.

Нагадаємо, трагедія сталася 6 листопада. Тиснява виникла під час виступу Тревіса Скотта та репера Drake, коли натовп намагався підійти ближче до сцени. За словами голови пожежної охорони Сема Пеньї, це спричинило паніку й травмування людей. Сем Пенья додав, що 17 людей госпіталізували, в 11 з яких була зупинка серця. Загалом, унаслідок цієї трагедії померло 10 осіб, віком від 9 до 27 років. Тревіс Скотт заявив, що він не усвідомлював, що відвідувачі його фестивалю зазнали лиха під час смертельної штовханини.