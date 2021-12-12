Про це повідомляють The New York Post.
Скотт мав бути серед хедлайнерів надзвичайно популярного щорічного музичного фестивалю в Каліфорнії, однак організатори викреслили його.
Це трапилося тому, що онлайн-петиція Оголошення на сайті change.org із закликом до його видалення зібрала понад 60 000 підписів.
“У зв’язку з нещодавньою трагедією та непотрібною смертю на концерті Тревіса Скотта Astroworld через власну грубу недбалість і відсутність співчуття до людського життя, ми просимо AEG, Пола Толлета та Goldenvoice [організатори] усунути його як виконавця взагалі з фестивалю”, – йдеться в онлайн-петиції.
Минулого тижня компанія Anheuser-Busch прибрала з полиць магазинів лінійку мінеральну зелтерську воду під брендом Scott, заявивши в заяві, що “шанувальники бренду розуміють і поважають” це рішення.
Нагадаємо, трагедія сталася 6 листопада. Тиснява виникла під час виступу Тревіса Скотта та репера Drake, коли натовп намагався підійти ближче до сцени. За словами голови пожежної охорони Сема Пеньї, це спричинило паніку й травмування людей. Сем Пенья додав, що 17 людей госпіталізували, в 11 з яких була зупинка серця. Загалом, унаслідок цієї трагедії померло 10 осіб, віком від 9 до 27 років. Тревіс Скотт заявив, що він не усвідомлював, що відвідувачі його фестивалю зазнали лиха під час смертельної штовханини.
- Нагадаємо, після трагедії на фестивалі Astroworld проти Тревіса Скотта та інших осіб і організацій подано низку позовів загальною сумою 750 мільйонів доларів США.
- 14 листопада помер 9-річний хлопчик, який постраждав у тисняві на фестивалі Astroworld (Техас).
- Раніше Epic Games видалила з магазину гри Fortnite емоцію репера Тревіса Скотта.