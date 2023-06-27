За результатами Drone Hackathon "Anti-Shahеd", три українські виробники отримають по 1 млн доларів на реалізацію та масштабування розробок проти ворожих безпілотних літальних апаратів.

Джерело: пресслужба Міністерства цифрової трансформації

“Зараз критично важливо створити альтернативні системи протидії іранським “Шахедам”. Маємо круті кейси з “Армією дронів”, коли постачали на передову не лише іноземні дрони, а й БпЛА вітчизняного виробництва. Аналогічне потрібно реалізувати з розвитком систем захисту українського неба”, – зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як повідомляється, Drone Hackathon об’єднав 50 розробників, інженерів, кіберспеціалістів та ентузіастів, які створюють передові системи й технології для виявлення та знищення ворожих дронів. Оцінювали проєкти спеціалісти різних родів і видів військ, військових структур та цифрових технологій.

За результатами заходу обрано трьох переможців, з якими укладуть контракти на 1 млн доларів. Нові технології допоможуть боротися з іранськими “Шахедами” без втрат ресурсів сил ППО.