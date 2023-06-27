Джерело: пресслужба Міністерства цифрової трансформації
“Зараз критично важливо створити альтернативні системи протидії іранським “Шахедам”. Маємо круті кейси з “Армією дронів”, коли постачали на передову не лише іноземні дрони, а й БпЛА вітчизняного виробництва. Аналогічне потрібно реалізувати з розвитком систем захисту українського неба”, – зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Як повідомляється, Drone Hackathon об’єднав 50 розробників, інженерів, кіберспеціалістів та ентузіастів, які створюють передові системи й технології для виявлення та знищення ворожих дронів. Оцінювали проєкти спеціалісти різних родів і видів військ, військових структур та цифрових технологій.
За результатами заходу обрано трьох переможців, з якими укладуть контракти на 1 млн доларів. Нові технології допоможуть боротися з іранськими “Шахедами” без втрат ресурсів сил ППО.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що на утримання ПВК “Вагнер” країна-агресор витратила близько 1 млрд доларів. Протягом повномасштабної війни Кремль стверджував, що нібито не має стосунку до приватної військової компанії, яку легалізували у 2023 році, попри заборону на діяльність воєнізованих найманців.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Іран для постачання Росії дронів-камікадзе використовує не лише повітря, але й море.
- За інформацією ЗМІ, Іран таємно постачав Росії мільйони куль і сотні тисяч снарядів, аби РФ могла продовжувати війну проти України. Більш того, згідно з даними джерел, Тегеран планує надати РФ ще більше такої допомоги.
- Експерти Інституту вивчення війни вважають, що Росія намагатиметься продовжувати двосторонню співпрацю з Іраном, щоб отримати більше високоточного озброєння для війни проти України.
- Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія закупила в Ірану 1700 дронів-камікадзе і зараз отримує їх партіями. Щодо балістичних ракет, як РФ також прагне придбати, то на даний час Тегеран не відправляв їх Москві.