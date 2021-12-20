«Це – шоу, спрямоване на створення відосиків», – адвокат Порошенка

ЗеПорушення

54

Всього порушень

24

Днів без порушень
18:42 У Кропивницькому вкрали ягнят та корову з різдвяного вертепу – мер міста відреагував
18:27 В Україні встановили ціни на поліетиленові пакети – щонайменше 2 гривні
17:32 Прикордонникам дозволили збивати дрони-порушники без попередження
16:55 У Spotify з’явився офіційний профіль України
16:42 Запаси газу України скорочуються на тлі зниження температурних показників
16:32 Людмила Денісова: «Полонянка бойовиків ОРДО потребує термінової госпіталізації»
15:56 Toyota зупиняє роботу п’яти заводів у 2022 році: проблеми із ланцюгом поставок
15:33 Зеленський під час своєї поїздки на Прикарпаття зустрівся з президентами Польщі та Литви
15:06 Зміни у правилах в’їзду до Австрії: туристичні подорожі можливі, та не для всіх
14:47 Без глядачів та аніматорів: як святкуватимуть новорічні заходи у школах та дитсадках?
14:37 ТОП-10 різдвяних фільмів для святкового настрою
13:55 Політику Зеленського не схвалюють майже 60% українців – опитування КМІС
13:02 Антирейтинг кандидатів на виборах президента України очолює Зеленський – опитування КМІС
12:38 Європа не може погодитися з уявленнями РФ про її сфери впливу – прем’єрка Фінляндії
12:34 Росія продовжує використовувати енергоресурси як важіль політичного тиску на ЄС – Жозеп Боррель
11:58 Україна отримала другу позику від Світового банку у 300 мільйонів євро
11:38 У Лондоні оголосили надзвичайний стан через Omicron
11:15 Жінка з Філадельфії народила у Tesla по дорозі до лікарні
11:07 У Goldman Sachs спрогнозували підвищення вартості нафти до понад $100
10:59 Японія заборонила в’їзд іноземцям до кінця року через Omicron
10:24 «Євросолідарність» лідирує в електоральному рейтингу українських партій – SOCIS
10:10 Аукціон із приватизації ОГХК вкотре не відбувся: причина у порушенні
09:51 Військові М’янми масово вбивали мирних жителів – BBC
09:31 В Україні за минулу добу зафіксовано 2 536 нових випадків захворювання COVID-19
09:24 Борис Джонсон порушував локдаун в Британії
08:38 20 грудня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети
07:45 Мокрий сніг та ожеледиця: якою буде погода 20 грудня

19 грудня

22:33 Литва готова до передачі летальної зброї Україні
22:01 У США оштрафували банк J.P Morgan на $200 млн: особисті чати співробітники використовували для бізнесу
19:22 У Volkswagen анонсували використання біодизелю на двигунах останнього покоління
19:12 Від раку помер один з основоположників комерційного хіп-хопу Kangol Kid

«Це – шоу, спрямоване на створення відосиків», – адвокат Порошенка

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що підозра, оголошена п'ятому президенту України, в якій його звинувачують "у сприянні терористичній організації та державній зраді", шоу.

Понеділок, 20 грудня 2021, 17:41

Заяву біло зроблено під час брифінгу.

Ігор Головань зауважив, що якщо говорити про основну думку підозри проти п’ятого президента, це є наступний текст звідти:

“Порошенко та інші співучасники умисно за попередньою змовою групи осіб у невстановлений час і місці, діючи у точно не встановлений на даний час спосіб, провадили раніше розроблений злочинний план”, – зацитував адвокат текст з документа.

Він зауважив, що цей уривок є доказом того, що “це пуста абсолютно історія, де відсутні жодні докази та жодні документи”.

Головань назвав цю підозру “шоу”, яке спрямоване на суспільство та “створення відосиків чергових”. Адвокат зауважив, що причиною цієї підозри є некомпетентність влади, яка абсолютно програла в усьому, абсолютно виявила некомпетентність.

Він також наголосив, що час оголошення підозри – передсвяткові дні – обрані не просто так, а з надією, що про цю справу швидко забудуть.

Ігор Головань зауважив, що влада вже досить давно вела незаконне стеження за Порошенком.

Теги: Ігор Головань, адвокат, кримінальна справа, Петро Порошенко

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook