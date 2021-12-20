«Це – шоу, спрямоване на створення відосиків», – адвокат Порошенка

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що підозра, оголошена п'ятому президенту України, в якій його звинувачують "у сприянні терористичній організації та державній зраді", шоу.

Заяву біло зроблено під час брифінгу.

Ігор Головань зауважив, що якщо говорити про основну думку підозри проти п’ятого президента, це є наступний текст звідти:

“Порошенко та інші співучасники умисно за попередньою змовою групи осіб у невстановлений час і місці, діючи у точно не встановлений на даний час спосіб, провадили раніше розроблений злочинний план”, – зацитував адвокат текст з документа.

Він зауважив, що цей уривок є доказом того, що “це пуста абсолютно історія, де відсутні жодні докази та жодні документи”.

Головань назвав цю підозру “шоу”, яке спрямоване на суспільство та “створення відосиків чергових”. Адвокат зауважив, що причиною цієї підозри є некомпетентність влади, яка абсолютно програла в усьому, абсолютно виявила некомпетентність.

Він також наголосив, що час оголошення підозри – передсвяткові дні – обрані не просто так, а з надією, що про цю справу швидко забудуть.

Ігор Головань зауважив, що влада вже досить давно вела незаконне стеження за Порошенком.