Колишній президент США Барак Обама відвідав міжнародну кліматичну конференцію COP26 у Глазго, щоб показати серйозні наміри Америки до боротьби зі зміною клімату.

Про це повідомила телерадіокомпанія CNN.

Як відомо, 31 жовтня в шотландському місті Глазго стартує довгоочікуваний кліматичний саміт COP26, на який з’їдуться делегати майже з 200 країн, і які, як очікується, повинні домовитися скоротити викиди вуглецю до 2030 року.

Під час свого виступу на конференції ООН щодо зміни клімату COP26 колишній президент Америки Барак Обама заявив, що більшість країн не виконали своїх зобов’язань, взятих на Паризьку кліматичній конференції 2015 року, і що світ далеко не там, де він повинен бути в протистоянні зміні клімату. А також розкритикував лідерів Китаю та Росії.

“Ми ще далеко не там, де повинні бути”

Так, під час промови, він відкрито вибачився за відмову свого наступника Дональда Трампа від Паризьких кліматичних угод і запевнив, що США відновлюють взаємодію зі світом щодо клімату.

Обама додав, що втрачені роки не є причиною “втратити віру в силу того, чого може досягти глобальна співпраця” і, попри рішення Трампа, “американський народ виконав наші початкові зобов’язання за Паризькою угодою”. Але водночас більшість країн “не були такими амбітними. як вони мали бути”.

“Ми ще далеко не там, де ми повинні бути. По-перше, попри прогрес, який представляв Париж, більшість країн не змогли виконати плани дій, які вони встановили шість років тому”, – сказав він.

“Цинізм – це вихід боягузів”

Крім того, Обама розкритикував чинного лідера Китаю Сі Цзіньпіна і президента Росії Володимира Путіна, оскільки вони проігнорували COP26 попри те, що саме ці країни – найбільші джерела викидів.

Він закликав лідерів Росії та Китаю, об’єднати зусилля у боротьбі із кліматичними змінами.

“Ми не можемо дозволити собі тримати когось осторонь” – наголосив колишній президент.

Барак Обама зізнався, що інколи відчуває зневіру і має сумніви, що людство може щось змінити.

“Є моменти, коли я відчуваю зневіру, коли майбутнє здається похмурим, і я сумніваюся, що людство зможе зібратися, поки не пізно.І зображення антиутопії починає заповзати в мою уяву.. І все ж, коли я відчуваю таку зневіру, я нагадую собі, що цинізм – це вихід боягузів. Ми не можемо дозволити собі безнадійність”, – сказав Обама.

“Голосуйте так, ніби від цього залежить ваше життя”

Колишній президент також звернувся до молоді й сказав, що вони мають рацію, коли говорять про розчарування. Адже молоді люди виросли, спостерігаючи, “як багато дорослих, які можуть щось зробити з цим поводяться так, ніби проблеми не існує, або відмовляються приймати важкі рішення, необхідні для її вирішення”

“Голосуйте так, ніби від цього залежить ваше життя”, – закликав він молодь.

Обама сказав, що розуміє їхній цинізм щодо політики, але що уряди по всьому світу не будуть діяти, якщо не відчують тиску з боку виборців.

Проте, Обама все ж високо оцінив “значущий прогрес” досягнутий світовими лідерами. Зокрема йдеться про угоди щодо боротьби з викидами метану, вирубки лісів, використання вугілля тощо.