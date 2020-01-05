З моменту вступу на посаду президент України Володимир Зеленський не тільки відвідав з офіційними візитами Бельгію, Канаду, Туреччину, Францію і Німеччину, а й встиг кілька разів поїхати відпочивати разом з родиною.

#Букви порахували, де встиг відпочити Зеленський за 6 місяців президентства.

Так, 26 квітня, Володимир Зеленський поїхав відпочивати з родиною на відпочинок в Туреччину.

“Домовлялися бути відкритими. Так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відводжу дітей на щорічний фестиваль “Весело”, – написав тоді Зеленський.

4 липня Зеленський, завершивши офіційну частину візиту в Канаду, відправився дружиною і главою Офісу Президента Андрієм Богданом подивитися на Ніагарський водоспад.

Фото: Андрій Богдан / Facebook

14 липня в прес службі Офісу Президента гордо заявили, що Володимир Зеленський і члени його команди “проінспектували температуру води” в Чорному морі перед “напруженим робочим візитом” до Одеси.

27 липня Зеленський опублікував фото з главою Офісу Президента Андрієм Богданом, на якому вони в плавках на одному з одеських пляжів.

11 грудня Зеленський, перебуваючи у Франції, де відбулася зустріч у “нормандському форматі”, поєднував роботу з туризмом.

Після “нормандської зустрічі” він заявив, що хоче скоріше полетіти додому. Але на практиці візит до Парижа виявився “триденним”, більш того деякі його елементи нагадували туристичну поїздку.

Відзначається, що і Зеленський, і вся делегація прибула до Парижа в неділю. Про точний час прильоту невідомо, але за даними ЗМІ, це не був пізній рейс. Крім того, в неділю ввечері один з українських журналістів зустрів Зеленського, який прогулювався вулицями Парижа разом зі своїми друзями з ОПУ і СБУ, а в Instagram його прес-секретаря Юлії Мендель в неділю з’явилося відео з-під Ейфелевої вежі.

Переглянути цей допис в Instagram Вогні Парижа. Допис, поширений Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 8 Гру 2019 р. о 10:01 PST

Варто відзначити, що вартість одномісного номера зі сніданком в п’ятизірковому готелі Sofitel, де зупинилася команда президента, на booking.com стартує від 500 євро за ніч, тому навіть зі знижками ночівля великої української делегації обійшлася Україні не дешево. До речі, і стоянка літака в аеропорту не безкоштовна.

31 грудня Зеленський зі своєю сім’єю поїхав на новорічний відпочинок в президентську резиденцію “Синьогора” в Гуті, що в Івано-Франківській області. А в перший день нового 2020 року, в соцмережах з’явилися його фотографії з засніженого гірськолижного курорту Буковель, який належить олігарху Ігорю Коломойському.

А вже 5 січня Зеленський з сім’єю зупинився в найдорожчому готелі Оману.

Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський в найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.

“В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн, зміцнення дипломатичних відносин і залучення інвестицій в Україну”, – пояснили в Офісі президента.

Там відзначили, що глава держави і члени його сім’ї відбули в цю країну рейсовим літаком за свій рахунок.

З ким саме буде зустрічатися Зеленський, в прес-службі не уточнили.

#Буквам не вдалося знайти в оманській пресі будь-яких публікацій, які анонсують зустрічі на вищому рівні за участю президента України.

Варто зазначити, що такі тривалі офіційні поїздки з “днем про запас” в міжнародній практиці бувають виключно під час візитів на іншу сторону земної кулі, коли гостям дійсно потрібно пристосуватися до зміни часових поясів.

У зв’язку з цим, суспільство турбується, щоб подібні зміщення, додаткові дні відпочинку і так далі за державний рахунок не стали системними.