#Букви порахували, де встиг відпочити Зеленський за 6 місяців президентства.
Так, 26 квітня, Володимир Зеленський поїхав відпочивати з родиною на відпочинок в Туреччину.
“Домовлялися бути відкритими. Так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відводжу дітей на щорічний фестиваль “Весело”, – написав тоді Зеленський.
4 липня Зеленський, завершивши офіційну частину візиту в Канаду, відправився дружиною і главою Офісу Президента Андрієм Богданом подивитися на Ніагарський водоспад.
Фото: Андрій Богдан / Facebook
14 липня в прес службі Офісу Президента гордо заявили, що Володимир Зеленський і члени його команди “проінспектували температуру води” в Чорному морі перед “напруженим робочим візитом” до Одеси.
27 липня Зеленський опублікував фото з главою Офісу Президента Андрієм Богданом, на якому вони в плавках на одному з одеських пляжів.
11 грудня Зеленський, перебуваючи у Франції, де відбулася зустріч у “нормандському форматі”, поєднував роботу з туризмом.
Після “нормандської зустрічі” він заявив, що хоче скоріше полетіти додому. Але на практиці візит до Парижа виявився “триденним”, більш того деякі його елементи нагадували туристичну поїздку.
Відзначається, що і Зеленський, і вся делегація прибула до Парижа в неділю. Про точний час прильоту невідомо, але за даними ЗМІ, це не був пізній рейс. Крім того, в неділю ввечері один з українських журналістів зустрів Зеленського, який прогулювався вулицями Парижа разом зі своїми друзями з ОПУ і СБУ, а в Instagram його прес-секретаря Юлії Мендель в неділю з’явилося відео з-під Ейфелевої вежі.
Переглянути цей допис в Instagram
Варто відзначити, що вартість одномісного номера зі сніданком в п’ятизірковому готелі Sofitel, де зупинилася команда президента, на booking.com стартує від 500 євро за ніч, тому навіть зі знижками ночівля великої української делегації обійшлася Україні не дешево. До речі, і стоянка літака в аеропорту не безкоштовна.
31 грудня Зеленський зі своєю сім’єю поїхав на новорічний відпочинок в президентську резиденцію “Синьогора” в Гуті, що в Івано-Франківській області. А в перший день нового 2020 року, в соцмережах з’явилися його фотографії з засніженого гірськолижного курорту Буковель, який належить олігарху Ігорю Коломойському.
А вже 5 січня Зеленський з сім’єю зупинився в найдорожчому готелі Оману.
Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський в найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.
“В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн, зміцнення дипломатичних відносин і залучення інвестицій в Україну”, – пояснили в Офісі президента.
Там відзначили, що глава держави і члени його сім’ї відбули в цю країну рейсовим літаком за свій рахунок.
З ким саме буде зустрічатися Зеленський, в прес-службі не уточнили.
#Буквам не вдалося знайти в оманській пресі будь-яких публікацій, які анонсують зустрічі на вищому рівні за участю президента України.
Варто зазначити, що такі тривалі офіційні поїздки з “днем про запас” в міжнародній практиці бувають виключно під час візитів на іншу сторону земної кулі, коли гостям дійсно потрібно пристосуватися до зміни часових поясів.
У зв’язку з цим, суспільство турбується, щоб подібні зміщення, додаткові дні відпочинку і так далі за державний рахунок не стали системними.
- Раніше повідомлялося, що шведського музиканта Dr. Alban (“Доктор Албан”), який виступав у незаконно анексованому Криму, пустили до України після втручання президента Володимира Зеленського.