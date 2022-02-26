У Туреччині прийняли рішення закрити прохід російських військових кораблів у Чорне море.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський подякував пану президенту Ердогану та турецькому народу за потужну підтримку України.

“Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі”, – наголошує президент.

Гарант Конституції зауважив, що український народ цього ніколи не забуде.