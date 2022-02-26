Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський подякував пану президенту Ердогану та турецькому народу за потужну підтримку України.
“Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі”, – наголошує президент.
Гарант Конституції зауважив, що український народ цього ніколи не забуде.
I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that!
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022
- Нагадаємо, Німеччина підтримала відключення Росії від платіжної мережі з високим рівнем безпеки SWIFT, що об’єднує тисячі фінансових установ у світі. Раніше держава виступала проти.
- Угорщина також не блокуватиме жодних санкцій проти Росії, зокрема щодо відімкнення від системи SWIFT.
- Раніше Кіпр зголосився відключити Росію від платіжної мережі з високим рівнем безпеки SWIFT, яка об’єднує тисячі фінансових установ у світі. Раніше держава виступала проти.
- Нагадаємо, Європейський Союз запровадить санкції проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
- Водночас на тлі санкцій, застосованих щодо Росії після оголошення нею війни в Україні, громадяни РФ не зможуть розраховуватися картками банків, що потрапили під санкції у країнах-союзницях України.